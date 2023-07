La City: vamos por la cuarta del «clásico» de los sábados

Desde las 13 horas se pondrá en marcha la cuarta fecha del torneo «clásico» de los sábados en el Complejo La City. En la misma serán 34 encuentros y además de la programación te mostramos como están las distintas tablas de posiciones. Esta es la programación para un sábado a puro fútbol: CATEGORÍA A

BARBERÍA B&R F.C. VS LA RAMADA NUTRICION 2:00 PM CANCHA 1

PANADERÍA BRISA VS LOS PIMIENTOS 2:00 PM CANCHA 2

NIUPI F.C. VS LOS MINIONS 3:00 PM CANCHA 2

LA VAGANCIA VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 3:00 PM CANCHA 1

CHS MECANICA VS PANADERÍA EL DELEITE 4:00 PM CANCHA 1

UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS LA SUB 21 4:00 PM CANCHA 2

CATEGORÍA B

TÁCTICO VS PICO Y PALA 2:00 PM CANCHA 5

LOS TIGRES VS LOS JAGUARES 3:00 PM CANCHA 6

LA VIOLA VS NC NEUMATICOS 3:00 PM CANCHA 5

GUSMA S.A. VS CORINTHIANS DEL NORTE 3:00 PM CANCHA 8

LAS LATAS VS VICTOR HUGO MUEBLES 3:00 PM CANCHA 3

BIASSONI VS LA TRANQUERA 4:00 PM CANCHA 4

CATEGORÍA C

EL TORNIQUETE F.C. VS LA RENOLETA F.C. 1:00 PM CANCHA 4

SUPER DON OSCAR VS CM ELECTRICIDAD 2:00 PM CANCHA 8

LA TERMI F.C. VS ALL PIE F.C. 2:00 PM CANCHA 3

LA PELOTA NO SE MANCHA VS LA CENTRALETA 4:00 PM CANCHA 3

LOS SIN NOMBRES VS FULL F7 5:00 PM CANCHA 8

AVI SRL VS LA SCABIONETA F.C. 5:00 PM CANCHA 7

CATEGORÍA D