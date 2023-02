La City: traslada para mañana el cierre de la quinta

Las malas condiciones climáticas obligaron a la suspensión del cierre de la quinta fecha del torneo nocturno «Furor Indumentaria» en La City. La misma se realizará este jueves 23 de febrero con los mismos horarios y canchas.

Así se jugará:

A NIGHT

23 FEBRERO, 2023 LIRICO VS LA BANDA DE FRANCK 8:00 PM CANCHA 2

23 FEBRERO, 2023 EXPRESO CARENA VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 2

23 FEBRERO, 2023 LA ESCARAPELA VS PARIS SAN FERNÉ 9:00 PM CANCHA 1

23 FEBRERO, 2023 HULK GYM VS APUKA TUR 9:00 PM CANCHA 3

B NIGHT

23 FEBRERO, 2023 CAPRI SILLONES VS DEMONTE ARQUITECTURA 8:00 PM CANCHA 3

23 FEBRERO, 2023 SUPER MAYO VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 4

23 FEBRERO, 2023 KINESIO CENTER VS MANOS DE TIJERA 9:00 PM CANCHA 5

23 FEBRERO, 2023 GUSMA S.A. VS LA PERRADA F.C. 10:00 PM CANCHA 1

C NIGHT

23 FEBRERO, 2023 ALVI PROYECTO VS ROUND UP F.C. 10:00 PM CANCHA 5

23 FEBRERO, 2023 HUMBOLDT F.C. VS INDIRECTO F.C. 8:00 PM CANCHA 4

23 FEBRERO, 2023 CARRI “EL MONO” VS LA BOTONETA 8:00 PM CANCHA 1

23 FEBRERO, 2023 MI ABUELA MARTA VS AGENCIA LA GANADORA 8:00 PM CANCHA 5

D NIGHT

23 FEBRERO, 2023 EL MOLINO VS AGENCIA TENEFE 10:00 PM CANCHA 2

23 FEBRERO, 2023 SACACHISPAS VS DESPENSA LA LOLY 10:00 PM CANCHA 3

E NIGHT

23 FEBRERO, 2023 LOS PIBES VS PAIVA F.C. 10:00 PM CANCHA 4