La City: Táctico y Humboldt FC se coronaron campeones de la Supercopa

Este martes se disputó dos encuentros de la «Supercopa Numa Style» en La City. Donde en la «E», Táctico y en la «D» Humboldt se consagraron como campeones. Además se jugó la séptima del torneo nocturno «Furor Indumentaria». El jueves se cierra la fecha y hay tres juegos por la supercopa.

La noche del martes arrojó varios partidazos, como los de la «Supercopa Numa Style», a primera hora Táctico derrotó a Mi Abuela Marta por 3 a 2 con goles de Sebastián Gómez y dos de Carlos Burguener. A segundo turno Humboldt FC goleó a Biassoni por 3 a 0 con goles de Elian Mehring y dos de «tito» Ayrton Goddio, pero el MVP fue Julio Longoni que la rompió. Humboldt FC obtuvo su cuarta corona.

Por otra parte en el torneo «Furor», el puntero de la «A», Expreso Carena derrotó 1 a 0 a La Banda de Franck con gol de Mati Donnet y se aleja en la punta. Por la misma partidazo entre La Escarapela y Apuka que terminaron en «tablas». Mientras que en la «B», Studio Soft lo ganó sobre la hora y es escolta del puntero Kinesio que juega el jueves.

Mientras que en la «C», El 69 goleó 7 a 1 a La Botoneta con 5 goles del «tanque» Calza y se subió a la cima. En la «D» Atlético Cavour derrotó a Despensa La Loly y se aleja en la cima.

Estos fueron los resultados:

MI ABUELA MARTA 2 – TACTICO 3 (CAMPEÓN DE LA SUPERCOPA «NUMA STYLE» – CATEGORÍA «E»)

HUMBOLDT F.C. 3 – BIASSONI 0 (CAMPEÓN DE LA SUPERCOPA «NUMA STYLE» – CATEGORÍA «D»)

TALLER INTEGRAL 5 – PALO CRUZ 4

PARIS SAN FERNE 0 – FERRO F.C. 3

LA ESCARAPELA 3 – APUKA TUR 3

HULK GYM 1 – TEAM PRO 3

BRANCA F.C. 3 – AGENCIA TENEFE 4

DEPORTIVO GAMBETA 1 – LIRICO 2

ATLETICO CAVOUR 2 – DESPENSA LA LOLY 1

GUSMA S.A. 4 – DEMONTE ARQUITECTURA 5

EXPRESO CARENA 1 – LA BANDA DE FRANCK 0

ZINGUERIA OGGIER 2 – ROUND UP 3

EL 69 7 – LA BOTONETA 1

VICTOR HUGO MUEBLES 4 – STUDIO SOFT 5

TU HOGAR, BAZAR Y BLANCO 0 – GM 1

Lo que se juega el día Jueves 9 de marzo:

CANCHA 1

PARIS SAN FERNE VS LOS MINIONS 20 HS – SUPERCOPA «NUMA STYLE» – CATEGORÍA «C»

STUDIO SOFT VS LA TRANQUERA 21 HS – – SUPERCOPA «NUMA STYLE» – CATEGORÍA «B»

LA ESCARAPELA VS LOS DISTINGUIDOS 22 HS – SUPERCOPA «NUMA STYLE» – CATEGORÍA «A»

CANCHA 2

MANOS DE TIJERA VS PANADERISA BRISA 20 HS

DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS VS AGENCIA LA GANADORA 21 HS

ARGENTINO SAN BERNARDO VS GUEMES F.C. 22 HS

CANCHA 3

MI ABUELA MARTA VS LA RAMBLA 20 HS

CENTRAL CORDOBA VS QUE MIRAS BOBO 21 HS

PLANTERIA MI JARDIN VS MAFFESONI MUEBLES 22 HS

CANCHA 4

ALVI PROYECTO VS INDIRECTO F.C. 20 HS

SACACHIPAS VS EL MOLINO 21 HS

SUPER MAYO VS AUTOSERVICIO EL FLACO 22 HS

CANCHA 5

LA PERRADA VS SANITARIOS FACHINI 21 HS

PAIVA F.C. VS REY DE GLORIA 22 HS

CANCHA 6

NUTRIAR VS TERCER TIEMPO 20 HS

CAPRI SILLONES VS KINESIO CENTER 21 HS

NC NEUMATICOS VS LOS PIBES 22 HS

