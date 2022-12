La City: Studio Soft y Humboldt FC se consagraron campeones

Comenzó la décima fecha del torneo nocturno «Seven Audiovisual» en el Complejo La City. En la misma y a falta de una fecha Studio Soft se coronó como campeón por primera vez. También Humboldt FC se coronó campeón de la «D» y obtuvo su tercer estrella. Además la fecha se cierra el jueves 15 desde las 20 horas.

Este martes se puso en marcha la décima fecha y en la misma en la «C» Studio Soft igualó con Round Up y se coronó como campeón cuando resta todavía una fecha. Por la misma el escolta La Perrada goleó a Panadería Brisa con 5 goles de Emanuel Erni que llegó a los 15 goles un verdadero «animal del gol».

Por otra parte en la «D» Humboldt FC le metió 9 a Zinguería Oggier y se coronó como campeón, ya su tercer estrella. Por la misma Carri El Mono ganó y junto a Fecha Libre que igualó con La Rambla son escolta y luchan por el ascenso.

Además en la «D» ya el campeón La Abuela Marta sigue ganando y tiene puntaje ideal. El escolta La Loly goleó a Agencia La Ganadora y logró el ascenso. Párrafo aparte para destacar la gran goleada de Manos de Tijera que le metió una decena a La Botoneta en la mayor goleada de la jornada.

Todos los resultados:

FECHA LIBRE 3 – LA RAMBLA 3

ROUND UP 1 – STUDIO SOFT 1

MI ABUELA MARTA 3 – HUGES FC 0

DEMONTE ARQUITECTURA 3 – GUSMA SA 2

PANADERISA BRISA 3 – LA PERRADA FC 6

AGENCIA LA GANADORA 2 – LA LOLY 5

ZINGUERIA OGGIER 1 – HUMBOLDT FC 9

INDIRECTO FC 3 – KINESIO CENTER 5

LA BOTONETA 2 – MANOS DE TIJERA 10

CONSTRUCCIONES MNY 3 – VIDRIERIA CERSU 0

SOBRERO MUEBLES 0 – CARRI EL MONO 3

BRANCA FC 3 – EL MOLINO 4

EL REJUNTE 3 – MAFESSONI MUEBLES 8

RECICLADO ESPERANZA 2 – LOS GLADIADORES 5

Esto es lo que se juega el jueves 15 de diciembre

CANCHA 1

EL REJUNTE VS HUMBOLDT FC 20 HS

DEMONTE ARQUITECTURA VS KINESIO CENTER 21 HS

AGENCIA LA GANADORA VS SACACHISPAS 22 HS

CANCHA 2

FECHA LIBRE VS VIDRIERIA CERSU 20 HS

LA BOTONETA VS GUSMA SA 21 HS

CANCHA 3

SOBRERO MUEBLES VS EL 69 20 HS

PANADERIA BRISA VS STUDIO SOFT 21 HS

MI ABUELA MARTA VS LA LOLY 22 HS

CANCHA 4

ZINGUERIA OGGIER VS CARRI EL MONO 20 HS

INTER DEL GORDO ALEGRE VS LA PERRADA FC 21 HS

CANCHA 5

CONSTRUCCIONES MNY VS MAFESSONI MUEBLES 20 HS

ROUND UP VS MANOS DE TIJERA 21 HS

CANCHA 6 HORA

RECICLADOS ESPERANZA VS EL MOLINO 20 HS

FIMACO VS HUGES FC 21 HS