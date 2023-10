La City: si las canchas lo permiten, se juega la anteúltima del «clásico»

Este sábado si el estados de las canchas lo permiten se jugará otra fecha más del torneo «clásico» en el Complejo La City. La misma dará comienzo a las 14 horas y pueden consagrarse varios campeones.

Así se jugará la anteúltima fecha:

CATEGORÍA A

MECANICA VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 3:00 PM CANCHA 5

NC NEUMATICOS VS NIUPI F.C. 3:00 PM CANCHA 6

UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS LOS MINIONS 4:00 PM CANCHA 6

LA RAMADA NUTRICION VS PANADERÍA BRISA 4:00 PM CANCHA 5

CATEGORÍA B

CONSTRUCCIONES CHAVEZ VS LAS LATAS 2:00 PM CANCHA 2

ALL PIE F.C. VS BARBERÍA B&R F.C. 3:00 PM CANCHA 4

LA VIOLA VS CORINTHIANS DEL NORTE 4:00 PM CANCHA 4

LA SCABIONETA F.C. VS LA TRANQUERA 4:00 PM CANCHA 2

EAG ADITIVOS VS FULL F7 5:00 PM CANCHA 4

CATEGORÍA C

PLANTERIA MI JARDIN VS FORTALEZA F.C. 2:00 PM CANCHA 1

RIO MAS VS VICTOR HUGO MUEBLES 3:00 PM CANCHA 1

LA RENOLETA F.C. VS EL TORNIQUETE F.C. 4:00 PM CANCHA 3

CREDIFIN EXPRESS VS LA PELOTA NO SE MANCHA 4:00 PM CANCHA 1

CATEGORÍA D

M. MECANICA. MS VS EL CICLON F.C. 2:00 PM CANCHA 3

FERRETERÍA GULINO VS LA CENTRALETA 2:00 PM CANCHA 7

LA MONADA VS DEFENSA INJUSTICIA 3:00 PM CANCHA 3

CATEGORÍA E

ESPERANZA PIEDRAS VS VODKA JUNIORS 2:00 PM CANCHA 4

GREMIO F.C. VS LOS PIBES F.C. 3:00 PM CANCHA 2

17 SPORT VS MAFALDA 2.0 5:00 PM CANCHA 1

LA PATINETA VS ESPERANZA PREMOLDEADOS 5:00 PM CANCHA 2

PROMESA F.C. VS LOS CHIMICHANGAS 5:00 PM CANCHA 3

CATEGORÍA F

ATLETICO BARRIL VS INDIRECTO F.C. 2:00 PM CANCHA 6

CONSTRUCCIONES M&D VS SANCARLINO F.C. 2:00 PM CANCHA 5

NAPOLIS VS AGENCIA LA GANADORA 5:00 PM CANCHA 5

CATEGORÍA G

BARBERIA MANOS DE TIJERA VS NIZA F.C. 2:00 PM CANCHA 8

LA BALBONETA VS BURGUENER CONSTRUCCIONES 3:00 PM CANCHA 7

SAN LINO F7 VS EL REBUSQUE 3:00 PM CANCHA 8

LA CONTRA VS ATLETICO CAVOUR 4:00 PM CANCHA 7

LA 45 PTE VS MANCHESTER LA CITY 5:00 PM CANCHA 7

POLLO LOCO VS IMPERIAL 5:00 PM CANCHA

POSICIONES CATEGORÍA G