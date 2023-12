La City: si el clima lo permite se juega las semis de la Copa 15 Años Teos Disco

Este jueves si las condiciones climáticas lo permiten y las canchas están óptimas se jugará las semifinales de la «Copa 15 Años Teos Disco» en La City. Además los cuartos de final de la «Copa BPLAY – TENEFE» se disputará el sábado.

Así se juega

«COPA 15 AÑOS TEOS DISCO»

CANCHA 1

20 HS. – FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA – LOS POWER DANGERS – COPA DE PLATA

21 HS. – MANOS DE TIJERA – PARADOR 70 – COPA DE PLATA

22 HS. – BRASERIA EL 1 – FERRO FOR EVER – COPA DE BRONCE

CANCHA 3

20 HS. – MAFALDA 2.0 – FARMACIA BORBOGNO – COPA DE BRONCE

21 HS. – LA ESCARAPELA – DAYER SILLAS – COPA DE ORO

22 HS. – EL MOLINO – POLLOS PIPIN – COPA DE ORO

Los cuartos de final de la «COPA BPLAY – TENEFE» se jugará el sábado:

CANCHA 3

LOS JAGUARES VS RT FUTBOL – COPA DE ORO

LA TRANQUERA VS BIASSONI – COPA DE ORO

PROMESA F.C. VS CHS MECANICA – COPA DE ORO

CANCHA 4

BAYER DEL NORTE VS EAG ADITIVOS – COPA DE ORO

LA RAMADA VS LA VIOLA – COPA DE PLATA

PLANTERIA MI JARDIN VS BLESS ROPA URBANA – COPA DE PLATA

CANCHA 5

ECLIPSE VS BARBERIA MANOS DE TIJERA – COPA DE BRONCE

NIUPI F.C. VS INDIRECTO F.C. – COPA DE PLATA

CORINTHIANS DEL NORTE VS ALL PIE F.C. – COPA DE PLATA

CANCHA 6

FERRETERIA GULINO VS 17 SPORT – COPA DE BRONCE

LOS CHIMICHANGAS VS CACHIPLE F.C. – COPA DE BRONCE

UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS ESPERANZA PREMOLDEADOS – COPA DE BRONCE