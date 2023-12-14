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La City: si el clima lo permite se juega las semis de la Copa 15 Años Teos Disco

por hernan
Este jueves si las condiciones climáticas lo permiten y las canchas están óptimas se jugará las semifinales de la «Copa 15 Años Teos Disco» en La City. Además los cuartos de final de la «Copa BPLAY – TENEFE» se disputará el sábado.
Así se juega
«COPA 15 AÑOS TEOS DISCO»

CANCHA 1

20  HS.   –  FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA  –  LOS POWER DANGERS  –  COPA DE PLATA

21 HS.  –  MANOS DE TIJERA   –   PARADOR 70   –  COPA DE PLATA

22 HS.  –  BRASERIA EL 1   –   FERRO FOR EVER  –  COPA DE BRONCE

 

CANCHA 3

20  HS.  –  MAFALDA 2.0   –  FARMACIA BORBOGNO   –  COPA DE BRONCE
21 HS.    –  LA ESCARAPELA   –  DAYER SILLAS   –  COPA DE ORO

22 HS.  –  EL MOLINO   –  POLLOS PIPIN   –  COPA DE ORO

 

Los cuartos de final de la «COPA BPLAY – TENEFE»  se jugará el sábado:

CANCHA 3
LOS JAGUARES VS RT FUTBOL    –  COPA DE ORO
LA TRANQUERA VS BIASSONI   –  COPA DE ORO
PROMESA F.C. VS CHS MECANICA   –  COPA DE ORO

CANCHA 4
BAYER DEL NORTE VS EAG ADITIVOS   –  COPA DE ORO
LA RAMADA VS LA VIOLA  –  COPA DE PLATA
PLANTERIA MI JARDIN VS BLESS ROPA URBANA –  COPA DE PLATA

CANCHA 5
ECLIPSE VS BARBERIA MANOS DE TIJERA   –  COPA DE BRONCE
NIUPI F.C. VS INDIRECTO F.C.   –  COPA DE PLATA
CORINTHIANS DEL NORTE VS ALL PIE F.C.  –  COPA DE PLATA

CANCHA 6
FERRETERIA GULINO VS 17 SPORT  –  COPA DE BRONCE
LOS CHIMICHANGAS VS CACHIPLE F.C.  –  COPA DE BRONCE
UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS ESPERANZA PREMOLDEADOS  –  COPA DE BRONCE

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