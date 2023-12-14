La City: si el clima lo permite se juega las semis de la Copa 15 Años Teos Disco

Este jueves si las condiciones climáticas lo permiten y las canchas están óptimas se jugará las semifinales de la «Copa 15 Años Teos Disco» en La City. Además los cuartos de final de la «Copa BPLAY – TENEFE» se disputará el sábado.
Así se juega
«COPA 15 AÑOS TEOS DISCO»
CANCHA 1
20 HS. – FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA – LOS POWER DANGERS – COPA DE PLATA
21 HS. – MANOS DE TIJERA – PARADOR 70 – COPA DE PLATA
22 HS. – BRASERIA EL 1 – FERRO FOR EVER – COPA DE BRONCE
CANCHA 3
20 HS. – MAFALDA 2.0 – FARMACIA BORBOGNO – COPA DE BRONCE
21 HS. – LA ESCARAPELA – DAYER SILLAS – COPA DE ORO
22 HS. – EL MOLINO – POLLOS PIPIN – COPA DE ORO
Los cuartos de final de la «COPA BPLAY – TENEFE» se jugará el sábado:
CANCHA 3
LOS JAGUARES VS RT FUTBOL – COPA DE ORO
LA TRANQUERA VS BIASSONI – COPA DE ORO
PROMESA F.C. VS CHS MECANICA – COPA DE ORO
CANCHA 4
BAYER DEL NORTE VS EAG ADITIVOS – COPA DE ORO
LA RAMADA VS LA VIOLA – COPA DE PLATA
PLANTERIA MI JARDIN VS BLESS ROPA URBANA – COPA DE PLATA
CANCHA 5
ECLIPSE VS BARBERIA MANOS DE TIJERA – COPA DE BRONCE
NIUPI F.C. VS INDIRECTO F.C. – COPA DE PLATA
CORINTHIANS DEL NORTE VS ALL PIE F.C. – COPA DE PLATA
CANCHA 6
FERRETERIA GULINO VS 17 SPORT – COPA DE BRONCE
LOS CHIMICHANGAS VS CACHIPLE F.C. – COPA DE BRONCE
UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS ESPERANZA PREMOLDEADOS – COPA DE BRONCE