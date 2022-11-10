La City: se suspendió la fecha prevista para esta noche

Las malas condiciones climáticas y para preservar el estado de las canchas, obligaron a la suspensión del cierre de la fecha del «Seven Audiovisual» en La City. La misma se realizará el martes 15 con los mismos horarios y canchas. También se disputará la «Supercopa Teniente Dan».
Así se jugará lo que resta de la sexta fecha del «Seven Audiovisual»
A NIGHT
15 NOVIEMBRE, 2022 APUKA TUR VS EXPRESO CARENA 9:00 PM CANCHA 1
15 NOVIEMBRE, 2022 HULK GYM VS LA ESCARAPELA 9:00 PM CANCHA 2
15 NOVIEMBRE, 2022 LA BANDA DE FRANCK VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 3
B NIGHT
15 NOVIEMBRE, 2022 PARIS SAN FERNÉ VS TEAM PRO 8:00 PM CANCHA 2
15 NOVIEMBRE, 2022 LIRICO VS VICTOR HUGO MUEBLES 8:00 PM CANCHA 6
15 NOVIEMBRE, 2022 FERRO F.C. VS PINTURAS NAHUEL 9:00 PM CANCHA 7
C NIGHT
15 NOVIEMBRE, 2022 GUSMA S.A. VS BARRANCA 8:00 PM CANCHA 3
15 NOVIEMBRE, 2022 INTER DEL GORDO ALEGRE VS PANADERÍA BRISA 10:00 PM CANCHA 3
15 NOVIEMBRE, 2022 INDIRECTO F.C. VS ROUND UP F.C. 10:00 PM CANCHA 5
D NIGHT
SOBRERO MUEBLES 1 – LA RAMBLA 0
ASTON BIRRA F.C. 1 – HUMBOLDT F.C. 2
CARRI “EL MONO” 8 – MAFFESONI MUEBLES 1
EL 69 1 – VIDRIERIA CERSU 1
10 NOVIEMBRE, 2022 FECHA LIBRE F.C. VS ZINGUERIA OGGIER 9:00 PM CANCHA 6
10 NOVIEMBRE, 2022 XFLIGHT VS EL REJUNTE 10:00 PM CANCHA 6
E NIGHT
15 NOVIEMBRE, 2022 EL MOLINO VS SACACHISPAS 8:00 PM CANCHA 1
15 NOVIEMBRE, 2022 FIMACO VS LOS GLADIADORES 8:00 PM CANCHA 7
15 NOVIEMBRE, 2022 DEPORTIVO SANTA FE VS LA LOLY 10:00 PM CANCHA 2
15 NOVIEMBRE, 2022 AGENCIA LA GANADORA VS PARA QUE TE TRAJE 10:00 PM CANCHA 1
15 NOVIEMBRE, 2022 MI ABUELA MARTA VS RECICLADO ESPERANZA 10:00 PM CANCHA 7
Por otra parte el jueves además del cierre de la sexta fecha se enfrentarán por la «Supercopa Teniente Dan» los campeones del nocturno con los del torneo de los sábados.
Así se jugará:
⚽ MARTES 15/11 A LAS 20 HS: CATEGORIA E 👉 HUMBOLDT FC vs PANADERIA DON JERONIMO
⚽ MARTES 15/11 A LAS 21 HS: CATEGORIA D 👉 LA PERRADA FC VS CHS MECANICA