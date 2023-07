La City: se suspendió el cierre de la octava fecha del nocturno

Las malas condiciones climáticas y con el fin de cuidar las canchas se decidió trasladar el cierre de la octava fecha del torneo nocturno para el lunes 17 de julio en el Complejo La City. La misma se jugará con los mismos horarios y canchas.

Así se jugará:

A NIGHT

17 JULIO, 2023 TEAM PRO VS LA ESCARAPELA 9:00 PM CANCHA 3

17 JULIO, 2023 PARADOR 70 VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 6

17 JULIO, 2023 KINESIO CENTER VS STUDIO SOFT 9:00 PM CANCHA 4

17 JULIO, 2023 SANITARIOS FACHINI VS APUKA TUR 9:00 PM CANCHA 5

B NIGHT

17 JULIO, 2023 FERRO F.C. VS VICTOR HUGO MUEBLES 8:00 PM CANCHA 4

17 JULIO, 2023 PANADERÍA BRISA VS LA FUSION 10:00 PM CANCHA 3

C NIGHT

17 JULIO, 2023 LA RAMADA VS DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS 8:00 PM CANCHA 5

17 JULIO, 2023 LA JUVE DE CANDIOTI VS EL BUEN PIQUE 9:00 PM CANCHA 8

17 JULIO, 2023 ATLETICO CAVOUR VS ZINGUERIA OGGIER 10:00 PM CANCHA 8

D NIGHT

17 JULIO, 2023 RIMOR F.C. VS VECINAL CENTRO 8:00 PM CANCHA 3

17 JULIO, 2023 TATA BROWN VS AGROVET 8:00 PM CANCHA 7

17 JULIO, 2023 LOS PIBES VS ARGENTINO (SAN BERNARDO) 10:00 PM CANCHA 6

E NIGHT

17 JULIO, 2023 PILAR F.C. VS BERLIN BARBERIA 8:00 PM CANCHA 6

F NIGHT

17 JULIO, 2023 LA VAGONETA VS LA AGRONETA FCA 8:00 PM CANCHA 8

17 JULIO, 2023 LA VINO TINTO VS MINIMERCADO EL PIKKI 9:00 PM CANCHA 7

17 JULIO, 2023 PAIVA F.C. VS LA FERMANETA 10:00 PM CANCHA 7