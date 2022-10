La City: se posterga la fecha que se disputaba este jueves

Las malas condiciones climáticas y para preservar el estado de las canchas se reprogramó el cierre de la cuarta fecha del torneo «Seven Audiovisual» en La City. La misma se disputará el martes 25 de octubre con los mismos horarios y canchas.

Así se jugará:

A NIGHT

25 OCTUBRE, 2022 SANITARIOS FACHINI VS TENIENTE DAN 9:00 PM CANCHA 7

25 OCTUBRE, 2022 LA ESCARAPELA VS APUKA TUR 9:00 PM CANCHA 5

B NIGHT

25 OCTUBRE, 2022 PARIS SAN FERNÉ VS CASTE BEBIDAS 8:00 PM CANCHA 5

25 OCTUBRE, 2022 TALLER INTEGRAL VS FERRO F.C. 9:00 PM CANCHA 4

25 OCTUBRE, 2022 SUPER MAYO VS TEAM PRO 10:00 PM CANCHA 8

C NIGHT

25 OCTUBRE, 2022 PANADERÍA BRISA VS ROUND UP F.C. 8:00 PM CANCHA 4

25 OCTUBRE, 2022 INTER DEL GORDO ALEGRE VS LA BOTONETA 8:00 PM CANCHA 6

25 OCTUBRE, 2022 MANOS DE TIJERA VS KINESIO CENTER 9:00 PM CANCHA 6

25 OCTUBRE, 2022 INDIRECTO F.C. VS GUSMA S.A. 10:00 PM CANCHA 6

D NIGHT

25 OCTUBRE, 2022 ASTON BIRRA F.C. VS MAFFESONI MUEBLES 8:00 PM CANCHA 7