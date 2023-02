La City: se pone en marcha el torneo «clásico» de los sábados

Luego de dos suspensiones por las malas condiciones climáticas, la tercera es la vencida, hoy pone «primera» el torneo «Richard´s» en La City. En el mismo habrá 56 equipos dividos en 5 categorías. Las canchas están implecables, sólo resta que sean las 16 horas para que comience a «rodar» la «caprichosa».

Así se juega la primera fecha

CANCHA 1

VICTOR HUGO MUEBLES VS LOS JAGUARES 16 HS

LOS DISTINGUIDOS VS LA SUB 21 17 HS

PANADERIA BRISA VS BARBERIA B&R 18 HS

CANCHA 2

LA RAMADA NUTRICION VS NIUPI FC 16 HS

LA VAGANCIA VS LA VIOLA 17 HS

UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS CHS MECANICA 18 HS

INTER DEL GORDO ALEGRE VS LA TRANQUERA 19 HS

CANCHA 3

NC NEUMATICOS VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 16 HS

PANADERIA EL DELEITE VS LOS MINIONS 17 HS

TOCO Y ME VOY VS LA PELOTA NO SE MANCHA 18 HS

CANCHA 4

TALLER INTEGRAL VS LA TERMI 16 HS

NOTTINGHAM MIEDO VS LOS TIGRES 17 HS

CM ELECTRICIDAD VS PICO Y PALA 18 HS

CANCHA 5

LA PUYRRE VS AVI SRL 16 HS

INDIRECTO FC VS EL TORNIQUETE FC 17 HS

LA SCABIONETA FC VS LA CENTRALETA 18 HS

CANCHA 6

GUSMA S.A. VS ALL PIE FC 16 HS

BLESS ROPA URBANA VS TACTICO 17 HS

LA RENOLETA VS LOS SIN NOMBRES 18 HS

LA CONTRA VS AGENCIA TENEFE 19 HS

CANCHA 7

ROTISERIA TODO RAPIDO VS IMPERIAL 16 HS

EL REJUNTE DE LOS F5 VS AUTORSERVICIO EL FLACO 17 HS

RIO MAS VS LA MANUCHO FC 18 HS

PANADERIA DON JERONIMO VS SUPER DON OSCAR 19 HS

CANCHA 8

ALIANZA FC VS LOS PIBES 16 HS

CLAVE FUTBOL VS LOS PIMIENTOS 17 HS

LAS LATAS VS ESPERANZA PIEDRAS 18 HS

M MECANICA MS VS PIZZERIA SAN ANTONIO 19 HS