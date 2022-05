La City: se jugó otra fecha del tradicional y este lunes se juega el «Night»

Este sábado se jugó la décima fecha del torneo tradicional en el complejo La City. En la misma salieron a la canchas las categorías «C» y «D». Por otra parte este lunes 16 comienza el torneo «Night» que tendrá como cierre el martes 17 con 12 encuentros.

Este sábado se jugó el torneo tradicional, en las categorías «C» y «D» que quedaron al «rojo vivo». Por la «C» Panadería Brisa derrotó a Las Tunas en un partido «chivo» y sigue en la cima en «soledad». Los Pimientos golearon a Atlético Cavour y están a un punto. El otro que tiene chances en la última jornada es Barbería B&R F.C. que goleó a Becchio y todavía sueña.

Mientras que por la «D», hay dos punteros NC Neumáticos que aplastó a CM Electricidad y el otro es Cultural que ganó a Aston Birra en un partidazo. Ambos conjuntos como para que tenga un cierre de película se enfrentan en la última fecha. Además La Ramada Nutrición tiene un mínima chance pero también sueña con el campeonato.

Todos los resultados:

CATEGORÍA C

HACHAZO F.C. 3 – LA VAGANCIA 0

BARBERÍA B&R F.C. 7 – BECCHIO AUTOMOTORES 0

LAS TUNAS 1 – PANADERÍA BRISA 3

LOS PATADAS AL TOBILLO 5 – NOTTINGHAM MIEDO 0

ATLÉTICO CAVOUR 0 – LOS PIMIENTOS 4

CEBOLLITAS F.C. 3 – INTER DEL GORDO ALEGRE 3

CATEGORÍA D

CULTURAL 5 – ASTON BIRRA 3

LA RAMADA NUTRICION 4 – CHS MECANICA 3

CM ELECTRICIDAD 5 – NC NEUMÁTICOS 8

UNIVERSIDAD SIGLO 21 5 – LA VIOLA 3

LOS MINIONS 2 – LOS PIBES 3

LOS MILLO 8 – EL 4 HABILITA 3

FOTOS: @Jonaluraschi – Cel. 3496 – 529061

Esta es la fecha del torneo «Night» que comienza este lunes 16 y finaliza el martes 17 de mayo.

A NIGHT

16 MAYO, 2022 ROUND UP F.C. VS MERO STYLE 8:00 PM CANCHA 2

16 MAYO, 2022 FERRO F.C. VS LA BOTONETA 8:00 PM CANCHA 5

17 MAYO, 2022 TALLER INTEGRAL VS PARIS SAN FERNÉ 8:00 PM CANCHA 5

17 MAYO, 2022 LA MANUCHO F.C. VS LOCURA22 F.C. 8:00 PM CANCHA 6

17 MAYO, 2022 MAYDAY VS VINELLI F.C. 10:00 PM CANCHA 6

17 MAYO, 2022 EMPALME F.C. VS LEO ABERTURAS 10:00 PM CANCHA 5

B NIGHT

16 MAYO, 2022 EL ABUELO VERÓN VS PAPRIKA 8:00 PM CANCHA 1

16 MAYO, 2022 CENTRAL CÓRDOBA VS J.A. CONSTRUCCIONES 10:00 PM CANCHA 1

16 MAYO, 2022 SUPER MAYO VS VERDULERÍA DON ERNESTO 10:00 PM CANCHA 6

16 MAYO, 2022 APC VS GOMERÍA LAUTARO 10:00 PM CANCHA 2

17 MAYO, 2022 LA SCALONETA VS ATLÉTICO CAVOUR 10:00 PM CANCHA 2

C NIGHT

16 MAYO, 2022 TEAM PRO VS EXPRESO CARENA 9:00 PM CANCHA 1

16 MAYO, 2022 INTER DEL GORDO ALEGRE VS HULK GYM 9:00 PM CANCHA 5

17 MAYO, 2022 GONELLA F.C. VS INDIRECTO FC 8:00 PM CANCHA 1

17 MAYO, 2022 CASTE BEBIDAS VS LA ESCARAPELA 9:00 PM CANCHA 1

17 MAYO, 2022 APUKA TUR VS BERLÍN BARBERÍA 9:00 PM CANCHA 2

D NIGHT

Así están las posiciones:

