La City: se jugó el torneo «clásico» y este lunes se cierra la octava del «Night»

Se disputó la novena fecha del torneo «clásico» de todos los sábados en el Complejo La City. En la misma se marcaron muchos goles y hubo grandes encuentros. Además este lunes 8 se cierra la octava fecha del «Night». Y por si fuera poco continúan las inscripciones para los distintos torneos.

Este sábado se jugó otra fecha más en La City. Por la «A», Los Distinguidos siguen siendo líderes en «soledad», ya que Panadería El Deleite en un partidazo igualó con el «poderoso» Metalúrgica Santiago, donde la volvió a romper el «tanque» Calza. Además ganó La Sub 21 y en otro partido bárbaro VH Muebles igualó con LG Senior y ambos son escoltas.

En tanto que en la «B», Barbería B&R ganó, gustó y goleó y sigue en la más alto. El escolta Los Jaguares también goleó y de éstos dos será el nuevo campeón. Más lejos quedó Los Pimientos que le ganaron a Los Tigres en un partido «chivo». Por otra parte en la «C» La Ramada le metió 5 a Don Ernesto y son únicos punteros. A un punto está Cultural que «aplastó» a Nothingam Miedo.

Y por la categoría «D», sigue siendo líder CHS Mecánica que ganó sin «despeinarse». El escolta La Tranquera le metió 6 a Manchester La City y sigue a 1 punto. Pero el partido de la fecha fue La Viola (con pilcha nueva) ante Mafalda Copias, lo ganaba 4 a 1 los de la «copia» pero con 3 goles de «chiva» Chiavón lo dieron vuelta y terminó ganando 6 a 5. Mientras que en la «E», Panadería Don Jerónimo le ganó por la mínima a Los Sin Nombres y se subieron a la punta en «soledad».

Todos los resultados:

NC NEUMATICOS 3 – CEBOLLITAS FC 3

EL DESCARTE 0 – EYE CORRALON 3

LA RENOLETA 2 – REAL BARRIL FC 3

LOS PATADAS AL TOBILLO 1 – BARBERIA B&R 4

LG SENIOR 5 – VH MUEBLES 5

METALURGICA SANTIAGO 4 – PANADERIA EL DELEITE 4

NIUPI FC 2 – EGC CONSTRUCCIONES 4

ABERTURAS MI CIUDAD 0 – TACTICO 5

CULTURAL 9 – NOTHINGAM MIEDO 1

LA GALGONETA 3 – LA MANUCHO FC 1

PICO Y PALA 2 – PANADERIA BRISA 4

ALIANZA FC 1 – LOS JAGUARES 7

ALVIN PROYECTO 0 – LOS GEDES 2

PIZZERIA SAN ANTONIO 2 – ARGENTINOS SB 5

AGROVET 1 – HACHAZO FC 1

LA VIOLA 6 – MAFALDA COPIAS 5

LOS MINIONS 6 – CM ELECTRICIDAD 5

UNIVERSIDAD SIGLO 21 5 – LOS MILLO 6

LOS PIMIENTOS 2 – LOS TIGRES 1

LA RAMADA 5 – VERDULERIA DON ERNESTO 0

LOS PIBES 0 – EL 4 HABILITA 5

PANADERIA DON JERONIMO 1 – LOS SIN NOMBRES 0

MANCHESTER LA CITY 0 – LA TRANQUERA 6

POSICIONES CATEGORÍA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C CATEGORÍA D CATEGORÍA E

Este lunes 8 se juega el cierre de la octava fecha:

Así se jugará:

CANCHA 1

INTER DEL GORDO ALEGRE VS FERRO FC 20 HS

SANITARIOS FACHINI VS NC NEUMATICOS 21 HS

ROUND UP VS MAY DAY 22 HS

CANCHA 2

LA BOTONETA VS LA RAMBLA 20 HS

MARMOLERIA GRAN MAR VS CAPRI SILLONES 21 HS

PANADERIA BRISA VS INDIRECTO FC 22 HS

CANCHA 5

TALLER INTEGRAL VS PARIS SAN FERNE 20 HS

HULK VS LA ESCARAPELA 21 HS

LA PERRADA FC VS LA MANUCHO 22 HS

CANCHA 6

ASTON BIRRA VS EL 69 20 HS

MANOS DE TIJERA VS STUDIO SOFT 21 HS

TODO PELOTA VS LA TERMI 22 HS