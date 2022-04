La City: jugó, de forma parcial, la cuarta fecha

Este miércoles se jugaron sólo dos turnos en el Complejo La City, ya que en el último turno cuando iban pocos minutos, se debió suspender por la lluvia y por la tormentas eléctricas, para cuidar la integridad física de los todos los participantes. Los mismos se disputarán la semana próxima.

Antes que se venga la lluvia y se debiera suspender, se jugaron dos turnos, donde por la «A», Sanitarios Fachini sigue de racha, ésta vez sufrió demasiado para vencer a NC Neumáticos y es único puntero. Además partidazo entre Smart y Aurelio que terminó con triunfo para los «suplementos».

Mientras que por la «C» llegaron las goleadas, el puntero Expreso Carena aplastó a Brasería El Centro y es único puntero. El otro que también goleó fue La Escarapela que le marcó una decena a Inter del Gordo Alegre en la mayor goleada de la jornada. Para la semana próxima partido imperdible el «expreso» ante «la escarape».

Todos los resultados y lo que resta:

DIVISIÓN «A»

AURELIO 3 – SMART SUPLEMENTOS 4

MARMOLERÍA GRAN MAR 1 – V.H. MUEBLES 1

SANITARIOS FACHINI 2 – NC NEUMÁTICOS 1

APRI SILLONES 4 – PALO CRUZ 1

DIVISIÓN «B»

J.A. CONSTRUCCIONES VS GOMERÍA LAUTARO

LA SCALONETA VS CENTRAL CÓRDOBA

DIVISIÓN «C»

EXPRESO CARENA 8 – BRASERÍA DEL CENTRO 0

INTER DEL GORDO ALEGRE 3 – LA ESCARAPELA 10

DIVISIÓN «D»

TALLER INTEGRAL 3 – EMPALME F.C 5

LA MANUCHO F.C. 0 – MERO STYLE 2

VINELLI F.C. VS LEO ABERTURAS

FERRO F. C. VS MAYDAY