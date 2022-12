La City: se juegan todas definiciones de los distintos torneos

Este lunes 12 comienza la décima fecha del torneo «The Factory», el clásico de los sábados. Pero además el martes 13 y jueves 15 se disputarán dos fechas del «Seven Audiovisual» en el Complejo La City. Toda la info para una semana cargada de buen fútbol.

Así se jugará:

LUNES 12 TORNEO DE LOS SABADOS

«THE FACTORY»

CANCHA 5

BARBERIA B&R VS VICTOR HUGO MUEBLES 20 HS

LOS DISTINGUIDOS VS LG SENIOR 21 HS

CANCHA 6

LA RAMADA FC VS LA MANUCHO 20 HS

NIUPI FC VS LA SUB 21 21 HS

INTER DEL GORDO ALEGRE VS LOS MINIONS 22 HS

CANCHA 7

PANADERISA BRISA VS PICO Y PALA 20 HS

LA BANDA DEL TINO VS PANADERIA EL DELEITE 21 HS

CULTURAL VS LOS TIGRES 22 HS

CANCHA 8

EL DRAGON VS LA ORILLA 20 HS

EGC CONSTRUCCIONES VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 21 HS

LOS JAGUARES VS LOS PIMIENTOS 22 HS

MARTES 13 DE DICIEMBRE

TORNEO NOCTURNO «SEVEN AUDIOVISUAL»

CANCHA 1

FECHA LIBRE VS LA RAMBLA 20 HS

ROUND UP VS STUDIO SOFT 21 HS

MI ABUELA MARTA VS HUGES FC 22 HS

CANCHA 2

DEMONTE ARQUITECTURA VS GUSMA SA 20 HS

PANADERISA BRISA VS LA PERRADA FC 21 HS

AGENCIA LA GANADORA VS LA LOLY 22 HS

CANCHA 3

ZINGUERIA OGGIER VS HUMBOLDT FC 20 HS

INDIRECTO FC VS KINESIO CENTER 21 HS

CANCHA 4

LA BOTONETA VS MANOS DE TIJERA 20 HS

CONSTRUCCIONES MNY VS VIDRIERIA CERSU 21 HS

CANCHA 5

SOBRERO MUEBLES VS CARRI EL MONO 20 HS

BRANCA FC VS EL MOLINO 21 HS

CANCHA 6

EL REJUNTE VS MAFESSONI MUEBLES 20 HS

RECICLADO ESPERANZA VS LOS GLADIADORES 21 HS

JUEVES 15 DE DICIEMBRE

CANCHA 1

EL REJUNTE VS HUMBOLDT FC 20 HS

DEMONTE ARQUITECTURA VS KINESIO CENTER 21 HS

AGENCIA LA GANADORA VS SACACHISPAS 22 HS

CANCHA 2

FECHA LIBRE VS VIDRIERIA CERSU 20 HS

LA BOTONETA VS GUSMA SA 21 HS

CANCHA 3

SOBRERO MUEBLES VS EL 69 20 HS

PANADERIA BRISA VS STUDIO SOFT 21 HS

MI ABUELA MARTA VS LA LOLY 22 HS

CANCHA 4

ZINGUERIA OGGIER VS CARRI EL MONO 20 HS

INTER DEL GORDO ALEGRE VS LA PERRADA FC 21 HS

CANCHA 5

CONSTRUCCIONES MNY VS MAFESSONI MUEBLES 20 HS

ROUND UP VS MANOS DE TIJERA 21 HS

CANCHA 6 HORA

RECICLADOS ESPERANZA VS EL MOLINO 20 HS

FIMACO VS HUGES FC 21 HS