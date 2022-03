La City: se juegan las finales de la copa de oro y plata

Este jueves 17 desde las 20 horas se jugará las finales del torneo de verano nocturno en el complejo La City. El encuentro final de la copa de Oro será transmitido por la CSC 106.5 en vivo. Además habrá fuegos artificiales en la entrega de premios. También se jugará otra fecha del Senior+35.

El Complejo La City se vestirá de fiesta este día jueves con las definiciones de las distintas copas de verano. Todo comenzará a las 20 horas y se espera una gran presencia de público para disfrutar de los grandes encuentros. El partido por la copa de Oro entre La Banda de Franck y Palo Cruz será transmitido en vivo por la Radio CSC 106.5.

Así se jugará:

CANCHA 1

METALURGICA MARZOLA VS FERRETERIA SUR 20 HS – SENIOR +35

BALBOA CUT AND CLOTHES VS FERRO SENIORS 21 HS – SENIOR +35

CANCHA 3

PANADERIA EL DELEITE VS TIENDA MURAT 20 HS – COPA DE PLATA

LA BANDA DE FRANCK VS PALO CRUZ 21 HS – COPA DE ORO