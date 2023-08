La City: se juega la última fecha del torneo «clásico»

Este sábado se juega la última fecha del torneo «clásico» en el Complejo La City. En la misma se definirá las «A» , «C» y la «G». Las demás ya están definidas, en la «B» NC Neumáticos, en la «D» Rotisería Todo Rápido, en la «E» Ferretería Gulino y en la «F» Gremio. Toda la programación.

Desde las 14 horas se jugará la última fecha del torneo clásico que ya tiene varios campeones pero resta definir la «A», donde La Ramada le lleva un punto a La Sub 21. En tanto en la «C» hay tres posibles campeones La Scabioneta con 16 es líder y con 15 están All Pie y Los Sin Nombres tremenda definición ya que La Scabioneta se enfrenta a Los Sin Nombres.

Y resta la definición de la «G» donde Sancarlino con 8 puntos es líder y se enfrenta con el escolta Sobrero Muebles de ahí saldrá el campeón.

Así se jugará:

CANCHA 1

NIUPI VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 14 HS

LOS MINIONS VS LA SUB 21 15 HS

LA PELOTA NO SE MANCHA VS LA RENOLETA 16 HS

CANCHA 2

CHS MECANICA VS B&R BARBERIA 14 HS

PANADERIA EL DELEITE VS PANADERIA BRISA 15 HS

EL TORNIQUETE VS FULL F7 16 HS

EL CICLON F.C. VS LA PUEYRRE 17 HS

CANCHA 3

SAN CARLINO VS SOBRERO MUEBLES 14 HS

UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS LA RAMADA NUTRICION 15 HS

LA SCABIONETA VS LOS SIN NOMBRES 16 HS

CANCHA 4

AVI SRL VS SUPER DON OSCAR 14 HS

LAS LATAS VS NC NEUMATICOS 15 HS

ROTISERIA TODO RAPIDO VS RIO MAS 16 HS

LA TRANQUERA VS CORINTHIANS DEL NORTE 17 HS

CANCHA 5

BLESS ROPA URBANA VS DEFENSA INJUSTICIA 14 HS

PICO Y PALA VS LA VIOLA 15 HS

BIASSONI VS VICTOR HUGO MUEBLES 16 HS

CREDIFIN EXPRESS VS IMPERIAL 17 HS

CANCHA 6

PLANTERIA MI JARDIN VS ECLIPSE 14 HS

DEPORTIVO MAPACHE VS LOS TIGRES 15 HS

PIZZERIA SAN ANTONIO VS M MECANICA MS 16 HS

GUSMA S.A. VS LOS JAGUARES 17 HS

POSICIONES CATEGORÍA A