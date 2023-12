La City: se juega la última fecha de la «Copa Bplay – Tenefe»

Este sábado 9 de diciembre se juega la última fecha de la fase de grupos de la «Copa BPLAY – TENEFE» en el Complejo La City. La misma dará comienzo a las 14 horas y además de la programación te mostramos como quedaron las distintas tablas de posiciones.

sta es la programación:

CANCHA 5

CACHIPLE VS PLANTERIA MI JARDIN 14 HS

CONSTRUCCIONES MD VS ESPERANZA PREMOLDEADOS 15 HS

BAYER DEL NORTE VS NIUPI F.C. 16 HS

LA TRANQUERA VS 17 SPORT 17 HS

CANCHA 6

HAY EQUIPO VS BARBERIA MANOS DE TIJERA 14 HS

ALL PIE F.C. VS RT FUTBOL 15 HS

BIASSONI VS BLESS ROPA URBANA 16 HS

VODKA JUNIORS VS CHS MECANICA 17 HS

CANCHA 7

ALPAS BEBIDAS VS CORINTHIANS DEL NORTE 14 HS

SANLINO VS LA RAMADA 15 HS

PROMESA F.C. VS LA VIOLA 16 HS

LOS CHIMICHANGAS VS FULL F7 17 HS

CANCHA 8

MANCHESTER LA CITY VS FERRETERIA GULINO 14 HS

INDIRECTO F.C. VS ECLIPSE 15 HS

LOS JAGUARES VS LA MONADA 16 HS

UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS EAG ADITIVOS 17 HS