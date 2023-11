La City: se juega la décima del torneo «clásico»

Este sábado 4 de noviembre se juega la décima fecha del torneo «clásico» en el Complejo La City. La misma adelantó el comienzo una hora. Te mostramos la programación de los 30 partidos.

Así se juega la décima:

CANCHA 1

PLANTERIA MI JARDIN VS FORTALEZA F.C. 13 hs

RIO MAS VS VICTOR HUGO MUEBLES 14 hs

CREDIFIN EXPRESS VS LA PELOTA NO SE MANCHA 15 hs

17 SPORT VS MAFALDA 2.0 16 hs

CANCHA 2

CONSTRUCCIONES CHAVES VS LAS LATAS 13 hs

GREMIO F.C. VS LOS PIBES F.C. 14 hs

LA SACABIONETA VS LA TRANQUERA 15 hs

LA PATINETA VS ESPERANZA PREMOLDEADOS 16 hs

CANCHA 3

M MECANICA MS VS EL CICLON F.C. 13 hs

LA MONADA VS DEFENSA INJUSTICIA 14 hs

LA RENOLETA VS EL TORNIQUETE 15 hs

PROMESA F.C. VS LOS CHIMICHANGAS 16 hs

CANCHA 4

ESPERANZA PIEDRAS VS VODKA JUNIORS 13 hs

ALL PIE VS BARBERIA B&R 14 hs

LA VIOLA VS CORINTHIANS DEL NORTE 15 hs

EAG ADITIVOS VS FULL F7 16 hs

CANCHA 5

CONSTRUCCIONES MD VS SANCARLINO F.C. 13 hs

CHS MECANICA VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 14 hs

LA RAMADA NUTRICION VS PANADERIA BRISA 15 hs

NAPOLIS VS AGENCIA LA GANADORA 16 hs

CANCHA 6

ATLETICO BARRIL VS INDIRECTO F.C. 13 hs

NC NEUMATICOS VS NIUPI F.C. 14 hs

UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS LOS MINIONS 15 hs

POLLO LOCO VS IMPERIAL 16 hs

CANCHA 7

FERRETERIA GULINO VS LA CENTRALETA 13 hs

LA BALBONETA VS BURGUENER CONSTRUCCIONES 14 hs

LA CONTRA VS ATLETICO CAVOUR 15 hs

LA 45 PTE VS MANCHESTER LA CITY 16 hs

CANCHA 8

BARBERIA MANOS DE TIJERA VS NIZA F.C. 13 hs

EL REBUSQUE VS SANLINO F7 14 hs