La City: se juega la décima del torneo «clásico»

Este sábado 4 de noviembre se juega la décima fecha del torneo «clásico» en el Complejo La City. La misma adelantó el comienzo una hora. Te mostramos la programación de los 30 partidos.
Así se juega la décima:
CANCHA 1
PLANTERIA MI JARDIN VS FORTALEZA F.C. 13 hs
RIO MAS VS VICTOR HUGO MUEBLES 14 hs
CREDIFIN EXPRESS VS LA PELOTA NO SE MANCHA 15 hs
17 SPORT VS MAFALDA 2.0 16 hs
CANCHA 2
CONSTRUCCIONES CHAVES VS LAS LATAS 13 hs
GREMIO F.C. VS LOS PIBES F.C. 14 hs
LA SACABIONETA VS LA TRANQUERA 15 hs
LA PATINETA VS ESPERANZA PREMOLDEADOS 16 hs
CANCHA 3
M MECANICA MS VS EL CICLON F.C. 13 hs
LA MONADA VS DEFENSA INJUSTICIA 14 hs
LA RENOLETA VS EL TORNIQUETE 15 hs
PROMESA F.C. VS LOS CHIMICHANGAS 16 hs
CANCHA 4
ESPERANZA PIEDRAS VS VODKA JUNIORS 13 hs
ALL PIE VS BARBERIA B&R 14 hs
LA VIOLA VS CORINTHIANS DEL NORTE 15 hs
EAG ADITIVOS VS FULL F7 16 hs
CANCHA 5
CONSTRUCCIONES MD VS SANCARLINO F.C. 13 hs
CHS MECANICA VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 14 hs
LA RAMADA NUTRICION VS PANADERIA BRISA 15 hs
NAPOLIS VS AGENCIA LA GANADORA 16 hs
CANCHA 6
ATLETICO BARRIL VS INDIRECTO F.C. 13 hs
NC NEUMATICOS VS NIUPI F.C. 14 hs
UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS LOS MINIONS 15 hs
POLLO LOCO VS IMPERIAL 16 hs
CANCHA 7
FERRETERIA GULINO VS LA CENTRALETA 13 hs
LA BALBONETA VS BURGUENER CONSTRUCCIONES 14 hs
LA CONTRA VS ATLETICO CAVOUR 15 hs
LA 45 PTE VS MANCHESTER LA CITY 16 hs
CANCHA 8
BARBERIA MANOS DE TIJERA VS NIZA F.C. 13 hs
EL REBUSQUE VS SANLINO F7 14 hs