La City: Se juega la décima del «clásico» de los sábados

Este sábado 13 de agosto se disputará la fecha 10 en el Complejo La City. Las tablas están que «arden» y varios equipos se pueden coronar como campeones. Te mostramos las diferentes tablas de posiciones.
Esta es la programación:
CANCHA 2
PIZZERIA SAN ANTONIO VS EYE CORRALON 13 HS
NC NEUMATICOS VS VERDULERIA DON ERNESTO 14 HS
LOS MINIONS VS ALVIN PROYECTO 15 HS
CANCHA 5
LAS LATAS VS REAL BARRIL FC 13 HS
MANCHESTER LA CITY VS LOS PIBES 14 HS
LA VIOLA VS EL 4 HABILITA 15 HS
AGROVET FC VS AL PIE FC 16 HS
LA TRANQUERA VS HACHAZO FC 17 HS
CANCHA 6
PANADERIA DON JERONIMO VS LA RENOLETA 13 HS
LA RAMADA NUTRICION VS NOTTINGHAM MIEDO 14 HS
UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS CEBOLLITAS 15 HS
PANADERIA BRISA VS LOS JAGUARES 16 HS
CM ELECTRICIDAD VS LOS MILLO 17 HS
CANCHA 7
EL NIUPI VS METALURGICA SANTIAGO 13 HS
EGC CONSTRUCCIONES VS LA SUB 21 14 HS
LG SENIOR VS PANADERIA EL DELEITE 15 HS
EL DESCARTE FC VS TACTICO FC 16 HS
INTER DEL GORDO ALEGRE VS LA MANUCHO FC 17 HS
CANCHA 8
LOS PATADAS AL TOBILLO VS LA GALGONETA 13 HS
LOS PIMIENTOS VS PICO Y PALA 14 HS
BARBERIA B&R VS LOS TIGRES 15 HS
LOS SIN NOMBRES VS LOS SOLDADOS DE MENEM 16 HS
CULTURAL VS LOS GEDES 17 HS