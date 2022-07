La City: se cierra la quinta fecha del «Night»

Este jueves culmina la quinta fecha del torneo «Night» en el complejo La City, con varios partidazos. Se jugarán 14 encuentros y todo comenzará a las 20 horas. Además el complejo ahora cuenta con servicio de Enfermera y veedor para recorrer la canchas.

Está es la programación:

DIVISIÓN «A»

7 JULIO, 2022 LA BANDA DE FRANCK VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 5

DIVISIÓN «B»

7 JULIO, 2022 J.A. CONSTRUCCIONES VS LA SCALONETA 8:00 PM

7 JULIO, 2022 CENTRAL CÓRDOBA VS LA ESCARAPELA 9:00 PM CANCHA 6

7 JULIO, 2022 SMART SUPLEMENTOS VS APUKA TUR 9:00 PM CANCHA 1

DIVISIÓN «C»

7 JULIO, 2022 LA BOTONETA VS TALLER INTEGRAL 8:00 PM CANCHA 3

7 JULIO, 2022 FERRO F.C. VS CASTE BEBIDAS 9:00 PM CANCHA 4

7 JULIO, 2022 ROUND UP F.C. VS EL BUEN PIQUE 9:00 PM CANCHA 3

DIVISIÓN «D»

7 JULIO, 2022 MANOS DE TIJERA VS INDIRECTO F.C. 8:00 PM CANCHA 5

7 JULIO, 2022 LA PERRADA F.C. VS GUSMA S.A. 8:00 PM CANCHA 6

DIVISIÓN «E»

7 JULIO, 2022 TODO PELOTA VS HUMBOLDT F.C. 8:00 PM CANCHA 1

7 JULIO, 2022 LA TERMI VS CARRI «EL MONO» 10:00 PM CANCHA 4

7 JULIO, 2022 DREAM TEAM VS SOBRERO MUEBLES 10:00 PM CANCHA 3

7 JULIO, 2022 EL 69 VS PENDEVIEJOS 10:00 PM CANCHA 6

7 JULIO, 2022 ASTON BIRRA FC VS FEIJO Y LOS REYES 10:00 PM CANCHA 5