La City: se cierra la novena fecha del torneo nocturno «Furor»

Este lunes 27 se jugará lo que restaba de la novena fecha del torneo «Furor Indumentaria» en el Complejo La City. En la misma se premiará a los campeones de la «E» y «D». Así se jugará: B NIGHT 27 MARZO, 2023 LA PERRADA F.C. VS AUTOSERVICIO EL FLACO 9:00 PM CANCHA 8

27 MARZO, 2023 DEMONTE ARQUITECTURA VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 3

27 MARZO, 2023 KINESIO CENTER VS PANADERÍA BRISA 9:00 PM CANCHA 1 C NIGHT

27 MARZO, 2023 ALVI PROYECTO VS GYE S.R.L. 8:00 PM CANCHA 3

27 MARZO, 2023 AGENCIA LA GANADORA VS LA BOTONETA 8:00 PM CANCHA 1

27 MARZO, 2023 ZINGUERIA OGGIER VS INDIRECTO F.C. 9:00 PM CANCHA 7