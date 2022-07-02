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La City: se cerró la cuarta del «Night» y hoy se juega el «tradicional»

por hernan
Anoche se completó la cuarta fecha del torneo «Night», hubo grandes encuentros pero pocos goles. Hoy se juega la quinta fecha del «tradicional» te mostramos la programación y las diferentes tablas de posiciones.
Estos fueron los resultados:
«E» NIGHT

LA TERMI   2  –   SOBRERO MUEBLES    0
DREAM TEAM   0  –   HUMBOLDT F.C.   0
EL 69  3   –   FEIJO Y LOS REYES   1
ASTON BIRRA 0   –   TODO PELOTA   1

 

Así se jugará:
CANCHA 3 HORA
NIUPI FC VS LOS VERDUGOS 13 HS
EL REJUNTE DE FRANCK VS MARMOLERIA GRAN MAR 14 HS
METALURGICA SANTIAGO VS LA SUB 21 15 HS
BARBERIA B&R VS INTER DEL GORDO ALEGRE 16 HS
LOS PATADAS AL TOBILLO VS PANADERIA BRISA 17 HS
CANCHA 4 HORA
PIZZERIA SAN ANTONIO VS ABERTURAS MI CIUDAD 13 HS
NOTTINGHAM MIEDO VS VERDULERIA DON ERNESTO 14 HS
CM ELECTRICIDAD VS CULTURAL 15 HS
AGROVET FC VS ASTON BIRRA 16 HS
LOS GEDES VS CEBOLLITAS FC 17 HS
CANCHA 5 HORA
VH MUEBLES VS ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL 13 HS
MAFALDA COPIAS VS CHS MECANICA 14 HS
PANADERIA EL DELEITE VS LOS DISTINGUIDOS 15 HS
LA TRANQUERA VS LA VIOLA 16 HS
EL 4 HABILTA VS ATLETICO CAVOUR 17 HS
CANCHA 6 HORA
LA GALGONETA VS LOS TIGRES 13 HS
EGC CONSTRUCCIONES VS LG SENIOR 14 HS
UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS LA RAMADA NUTRICION 15 HS
LA MANUCHO FC VS PICO Y PALA 16 HS
LA RENOLETA VS EYC CORRALON 17 HS
CANCHA 7 HORA
REAL BARRIL FC VS ARGENTINO SB 13 HS
MANCHESTER LA CITY VS APC 14 HS
LOS DE SIEMPRE VS PANADERIA DON JERONIMO 15 HS
TERCER TIEMPO VS LOS JAGUARES 16 HS
LOS PIBES VS HACHAZO FC 17 HS
CANCHA 8 HORA
LOS PIMIENTOS VS ALIANZA FC 13 HS
LOS MINIONS VS NC NEUMATICOS 14 HS
LAS LATAS VS EL DESCARTE FC 15 HS
LOS SIN NOMBRES VS TACTICO FC 16 HS
LAS TUNAS VS LOS MILLO 17 HS

POSICIONES

CATEGORÍA A

CATEGORÍA B

CATEGORÍA C

CATEGORÍA D

CATEGORÍA E

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