La City: se cerró la cuarta del «Night» y hoy se juega el «tradicional»

Anoche se completó la cuarta fecha del torneo «Night», hubo grandes encuentros pero pocos goles. Hoy se juega la quinta fecha del «tradicional» te mostramos la programación y las diferentes tablas de posiciones.
Estos fueron los resultados:
«E» NIGHT
LA TERMI 2 – SOBRERO MUEBLES 0
DREAM TEAM 0 – HUMBOLDT F.C. 0
EL 69 3 – FEIJO Y LOS REYES 1
ASTON BIRRA 0 – TODO PELOTA 1
Así se jugará:
|CANCHA 3
|HORA
|NIUPI FC VS LOS VERDUGOS
|13 HS
|EL REJUNTE DE FRANCK VS MARMOLERIA GRAN MAR
|14 HS
|METALURGICA SANTIAGO VS LA SUB 21
|15 HS
|BARBERIA B&R VS INTER DEL GORDO ALEGRE
|16 HS
|LOS PATADAS AL TOBILLO VS PANADERIA BRISA
|17 HS
|CANCHA 4
|HORA
|PIZZERIA SAN ANTONIO VS ABERTURAS MI CIUDAD
|13 HS
|NOTTINGHAM MIEDO VS VERDULERIA DON ERNESTO
|14 HS
|CM ELECTRICIDAD VS CULTURAL
|15 HS
|AGROVET FC VS ASTON BIRRA
|16 HS
|LOS GEDES VS CEBOLLITAS FC
|17 HS
|CANCHA 5
|HORA
|VH MUEBLES VS ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL
|13 HS
|MAFALDA COPIAS VS CHS MECANICA
|14 HS
|PANADERIA EL DELEITE VS LOS DISTINGUIDOS
|15 HS
|LA TRANQUERA VS LA VIOLA
|16 HS
|EL 4 HABILTA VS ATLETICO CAVOUR
|17 HS
|CANCHA 6
|HORA
|LA GALGONETA VS LOS TIGRES
|13 HS
|EGC CONSTRUCCIONES VS LG SENIOR
|14 HS
|UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS LA RAMADA NUTRICION
|15 HS
|LA MANUCHO FC VS PICO Y PALA
|16 HS
|LA RENOLETA VS EYC CORRALON
|17 HS
|CANCHA 7
|HORA
|REAL BARRIL FC VS ARGENTINO SB
|13 HS
|MANCHESTER LA CITY VS APC
|14 HS
|LOS DE SIEMPRE VS PANADERIA DON JERONIMO
|15 HS
|TERCER TIEMPO VS LOS JAGUARES
|16 HS
|LOS PIBES VS HACHAZO FC
|17 HS
|CANCHA 8
|HORA
|LOS PIMIENTOS VS ALIANZA FC
|13 HS
|LOS MINIONS VS NC NEUMATICOS
|14 HS
|LAS LATAS VS EL DESCARTE FC
|15 HS
|LOS SIN NOMBRES VS TACTICO FC
|16 HS
|LAS TUNAS VS LOS MILLO
|17 HS