La City puso «quinta» en el torneo «Night»

Comenzó la quinta fecha del torneo «Night» en el complejo La City. Se marcaron 62 goles en los 12 encuentros que se disputaron. La fecha se cierra este jueves desde las 20 horas con 14 partidos.

Este lunes se dio inicio a la quinta fecha, en la «A», partidazo entre Palo Cruz que lo ganaba 1 a 0 pero en el complemento Capri Sillones lo dio vuelta y se llevó un triunfazo. Párrafo aparte para las medias del Lic. Ruiz que juega para Palo Cruz, tremendas, no tienen desperdicios. Por la misma Deportivo Gambeta goleó a Atlético Cavour y es único puntero hasta que juegue La Banda de Franck.

Por otra parte en la «B», salió a la cancha uno de los punteros, Hulk Gym ante Team Pro y al término del primer tiempo los del «team» goleaban a los del «gimnasio» por 3 a 0 pero en el complemento logró el empate y sobre el final tuvo el triunfo pero falló en la definición. Por la misma Expreso Carena goleó a VH Muebles en un partido bárbaro. Mientras que por la «C» la gran nota es que empató sin goles Paris San Ferné ante Mayday y sigue en la cima.

Estos son los resultados y lo que resta:

DIVISIÓN «A»

NC NEUMÁTICOS 2 – MARMOLERÍA “GRAN MAR” 1

SUPER MAYO 2 – PAPRIKA 2

PALO CRUZ 1 – CAPRI SILLONES 2

DEPORTIVO GAMBETA 5 – ATLÉTICO CAVOUR 3

7 JULIO, 2022 LA BANDA DE FRANCK VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 5

DIVISIÓN «B»

EXPRESO CARENA 4 – V.H. MUEBLES 1

TEAM PRO 3 – HULK GYM 3

J.A. CONSTRUCCIONES VS LA SCALONETA 8:00 PM

7 JULIO, 2022 CENTRAL CÓRDOBA VS LA ESCARAPELA 9:00 PM CANCHA 6

7 JULIO, 2022 SMART SUPLEMENTOS VS APUKA TUR 9:00 PM CANCHA 1

DIVISIÓN «C»

MAYDAY 0 – PARIS SAN FERNÉ 0

INTER DEL GORDO ALEGRE 3 – EMPALME F.C. 3

7 JULIO, 2022 LA BOTONETA VS TALLER INTEGRAL 8:00 PM CANCHA 3

7 JULIO, 2022 FERRO F.C. VS CASTE BEBIDAS 9:00 PM CANCHA 4

7 JULIO, 2022 ROUND UP F.C. VS EL BUEN PIQUE 9:00 PM CANCHA 3

DIVISIÓN «D»

PANADERÍA BRISA 3 – DEMONTE ARQUITECTURA 0

STUDIO SOFT 4 – VIDRIERIA CERSU 1

LA MANUCHO F.C. 1 – GONELLA F.C. 5

7 JULIO, 2022 MANOS DE TIJERA VS INDIRECTO F.C. 8:00 PM CANCHA 5

7 JULIO, 2022 LA PERRADA F.C. VS GUSMA S.A. 8:00 PM CANCHA 6

DIVISIÓN «E»

REAL BAÑIL 4 – ZINGUERIA OGGIER 9

7 JULIO, 2022 TODO PELOTA VS HUMBOLDT F.C. 8:00 PM CANCHA 1

7 JULIO, 2022 LA TERMI VS CARRI «EL MONO» 10:00 PM CANCHA 4

7 JULIO, 2022 DREAM TEAM VS SOBRERO MUEBLES 10:00 PM CANCHA 3

7 JULIO, 2022 EL 69 VS PENDEVIEJOS 10:00 PM CANCHA 6

7 JULIO, 2022 ASTON BIRRA FC VS FEIJO Y LOS REYES 10:00 PM CANCHA 5