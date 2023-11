La City: pasó para el miércoles el inicio de la fecha del «Night»

Las malas condiciones climáticas obligaron a trasladar el inicio de la última fecha del torneo nocturno en el Complejo La City. La misma se cerrará el jueves 2 de noviembre desde las 20 horas. Recordemos que en la «A», Deportivo Gambeta, en la «C» NC Neumáticos y en la «D» LB Servicios son los campeones resta definir quién será el campeón de la «B». Además se disputarán los 2 partidos que restan de la SUPERCOPA BUD.

Esta es la programación:

A NIGHT

1 NOVIEMBRE, 2023 VICTOR HUGO MUEBLES VS MANOS DE TIJERA 8:00 PM CANCHA 6

1 NOVIEMBRE, 2023 EXPRESO CARENA VS DEPORTIVO GAMBETA 9:00 PM CANCHA 5

1 NOVIEMBRE, 2023 HULK GYM VS LA BANDA DE FRANCK 9:00 PM CANCHA 6

2 NOVIEMBRE, 2023 APUKA TUR VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 4

2 NOVIEMBRE, 2023 KINESIO CENTER VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 1

B NIGHT

1 NOVIEMBRE, 2023 EL MOLINO VS STUDIO SOFT 9:00 PM CANCHA 7

1 NOVIEMBRE, 2023 DE ZURDA VS AGENCIA LA GANADORA 10:00 PM CANCHA 6

1 NOVIEMBRE, 2023 LA RAMADA VS PARADOR 70 10:00 PM CANCHA 5

1 NOVIEMBRE, 2023 EL BUEN PIQUE VS MI ABUELA MARTA 10:00 PM CANCHA 7

2 NOVIEMBRE, 2023 DEMONTE ARQUITECTURA VS EL 69 8:00 PM CANCHA 4

C NIGHT

1 NOVIEMBRE, 2023 NC NEUMATICOS VS MALARIA F.C. 8:00 PM CANCHA 5

1 NOVIEMBRE, 2023 AGROVET VS LOS JAGUARES 8:00 PM CANCHA 8

2 NOVIEMBRE, 2023 LA JUVE DE CANDIOTI VS CANDILEJAS F.C. 8:00 PM CANCHA 2

2 NOVIEMBRE, 2023 ATLETICO CAVOUR VS PLANTERIA MI JARDIN 10:00 PM CANCHA 2

2 NOVIEMBRE, 2023 MARMOLERIA GRAN MAR VS PANADERIA BRISA 10:00 PM CANCHA 4

D NIGHT

1 NOVIEMBRE, 2023 LB SERVICIOS VS LOS PIBES 8:00 PM CANCHA 7

1 NOVIEMBRE, 2023 BERLIN BARBERIA VS LA MARIONETA 9:00 PM CANCHA 8

2 NOVIEMBRE, 2023 ROTI ELI VS RIMOR SRL 8:00 PM CANCHA 1

2 NOVIEMBRE, 2023 ARGENTINO (SAN BERNARDO) VS GYE S.R.L. 9:00 PM CANCHA 2

2 NOVIEMBRE, 2023 FORTALEZA F.C. VS FLETES IVAN 10:00 PM CANCHA 1

SUPERCOPA BUD

Cancha 3

MANOS DE TIJERA VS LA RAMADA 20.30 – CATEGORIA A

HULK GYM VS NC NEUMATICOS 21.30 – CATEGORIA B

POSICIONES A NIGHT