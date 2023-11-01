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La City: pasó para el miércoles el inicio de la fecha del «Night»

por hernan
Las malas condiciones climáticas obligaron a trasladar el inicio de la última fecha del torneo nocturno en el Complejo La City. La misma se cerrará el jueves 2 de noviembre desde las 20 horas. Recordemos que en la «A», Deportivo Gambeta, en la «C» NC Neumáticos y en la «D» LB Servicios son los campeones resta definir quién será el campeón de la «B». Además se disputarán los 2 partidos que restan de la SUPERCOPA BUD.

Esta es la programación:

A NIGHT

1 NOVIEMBRE, 2023 VICTOR HUGO MUEBLES VS MANOS DE TIJERA 8:00 PM CANCHA 6
1 NOVIEMBRE, 2023 EXPRESO CARENA VS DEPORTIVO GAMBETA 9:00 PM CANCHA 5
1 NOVIEMBRE, 2023 HULK GYM VS LA BANDA DE FRANCK 9:00 PM CANCHA 6
2 NOVIEMBRE, 2023 APUKA TUR VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 4
2 NOVIEMBRE, 2023 KINESIO CENTER VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 1

B NIGHT

1 NOVIEMBRE, 2023 EL MOLINO VS STUDIO SOFT 9:00 PM CANCHA 7
1 NOVIEMBRE, 2023 DE ZURDA VS AGENCIA LA GANADORA 10:00 PM CANCHA 6
1 NOVIEMBRE, 2023 LA RAMADA VS PARADOR 70 10:00 PM CANCHA 5
1 NOVIEMBRE, 2023 EL BUEN PIQUE VS MI ABUELA MARTA 10:00 PM CANCHA 7
2 NOVIEMBRE, 2023 DEMONTE ARQUITECTURA VS EL 69 8:00 PM CANCHA 4

C NIGHT

1 NOVIEMBRE, 2023 NC NEUMATICOS VS MALARIA F.C. 8:00 PM CANCHA 5
1 NOVIEMBRE, 2023 AGROVET VS LOS JAGUARES 8:00 PM CANCHA 8
2 NOVIEMBRE, 2023 LA JUVE DE CANDIOTI VS CANDILEJAS F.C. 8:00 PM CANCHA 2
2 NOVIEMBRE, 2023 ATLETICO CAVOUR VS PLANTERIA MI JARDIN 10:00 PM CANCHA 2
2 NOVIEMBRE, 2023 MARMOLERIA GRAN MAR VS PANADERIA BRISA 10:00 PM CANCHA 4

D NIGHT

1 NOVIEMBRE, 2023 LB SERVICIOS VS LOS PIBES 8:00 PM CANCHA 7
1 NOVIEMBRE, 2023 BERLIN BARBERIA VS LA MARIONETA 9:00 PM CANCHA 8
2 NOVIEMBRE, 2023 ROTI ELI VS RIMOR SRL 8:00 PM CANCHA 1
2 NOVIEMBRE, 2023 ARGENTINO (SAN BERNARDO) VS GYE S.R.L. 9:00 PM CANCHA 2
2 NOVIEMBRE, 2023 FORTALEZA F.C. VS FLETES IVAN 10:00 PM CANCHA 1

SUPERCOPA BUD

Cancha 3
MANOS DE TIJERA VS LA RAMADA 20.30  –   CATEGORIA A
HULK GYM VS NC NEUMATICOS 21.30  –   CATEGORIA B

 

POSICIONES

A NIGHT

B NIGHT

C NIGHT

D NIGHT

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