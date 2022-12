La City: Paris San Ferné otra vez campeón

Se disputó otra fecha del torneo «Seven Audiovisual» en La City. En la misma Paris San Ferné obtuvo una estrella más. La nvovena se completa este miércoles desde las 20 horas.

Este martes comenzó otra atrapante fecha, donde en el partido que se robaba todas las miradas, era Lírico ante Paris San Ferné, una final, el que ganaba se quedaba con el título de la «B». Y por la mínima en un partidazo Paris San Ferné se quedó con un título más. Además Lírico y Ferro que goleó a La Scaloneta obtuvieron el ascenso.

Por otra parte en la «C» Panadería Brisa goleó y se metió en zona de ascenso. En la misma con un Mariano Zoratti «on fire» goleó a Indirecto y también sueña con el ascenso. Por la mínima Round Up goleó a La Perrada y dejó a Sudio Soft a un paso del título.

Y por la «D», Carri El Mono le ganó por la mínima a El 69 y le metió presión al puntero Humboldt FC que juega esta noche y que si gana dará otra paso para un nuevo campeonato.

Todos los resultados y lo que resta:

DEMONTE ARQUITECTURA 7 – INDIRECTO FC 0

LIRICO 0 – PARIS SAN FERNE 1

PANADERIA BRISA 3 – BARRANCA 0

FERRO FC 5 – LA SCALONETA 0

GUSMA SA 0 – MANOS DE TIJERA 7

TALLER INTEGRAL 4 – TEAM PRO 5

CAPRI SILLONES 1 – PALO CRUZ 3

AGENCIA LA GANADORA 4 – HUGES FC 2

EL 69 0 – CARRI EL MONO 1

PARA QUE TE TRAJE – LA LOLY

BRANCA FC 0 – LOS GLADIADORES 2

APUKA TUR 4 – SANITARIOS FACHINI 3

ROUND UP 5 – LA PERRADA FC 2

Esto es lo que se juega hoy Miércoles 7 de diciembre

CANCHA 1

CONSTRUCCIONS MNY VS LA RAMBLA 20 HS

LA ESCARAPELA VS DEPORTIVO GAMBETA 21 HS

CANCHA 2

ZINGUERIA OGGIER VS MAFFESONI MUEBLES 20 HS

LA BANDA DE FRANCK VS EXPRESO CARENA 21 HS

CANCHA 3

EL REJUNTE VS VIDRIERIA CERSU 20 HS

LA BOTONETA VS STUDIO SOFT 21 HS

CANCHA 4

SOBRERO MUEBLES VS HUMBOLDT FC 20 HS

FIMACO VS MI ABUELA MARTA 21 HS

CANCHA 5

RECICLADOS ESPERANZA VS SACHISPAS

INTER DEL GORDO ALEGRE VS KINESIO CENTER

JUEVES 8 DE DICIEMBRE se juega el clásico de los «sábados»

CANCHA 5

INTER DEL GORDO ALEGRE VS LOS MINIONS 16 HS

LOS DISTINGUIDOS VS LG SENIOR 17 HS

BARBERIA B&R VS VICTOR HUGO MUEBLES 18 HS

CANCHA 6

EL DRAGON VS LA ORILLA FC 16 HS

NIUPU FC VS LA SUB 21 17 HS

CANCHA 7

EGC CONSTRUCCIONES VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 16 HS

LA BANDA DEL TINO VS PANADERIA EL DELEITE 17 HS

LOS JAGUARES VS LOS PIMIENTOS 18 HS

CANCHA 8 HORA

LA RAMADA NUTRICION VS LA MANUCHO 16 HS

CULTURAL VS LOS TIGRES 17 HS

PANADERIA BRISA VS PICO Y PALA 18 HS