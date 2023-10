La City: Panadería El Deleite ganó su sexto campeonato

Este sábado se jugó la octava fecha del torneo «clásico» en el Complejo La City. En la misma Panadería El Deleite se coronó por sexta vez como campeón, con un récord todas en la máxima categoría, la «A». Además hubo gran cantidad de goles y muchos partidazos.

Pasó una nueva fecha del torneo «clásico», en la «A», Panadería El Deleite le ganó por 3 a 0 a Biassoni con la gran figura de la cancha, el arquero Matías Wisziowski que tapó todo lo que le tiraron hasta un penal detuvo. Así que con este triunfo Panadería El Deleite se coronó nuevamente como campeón. Asi sumó otra estrella, a la que ya tienen en el cielo, el gran «muna» Nico Munarriz que también estará de festejos.

Por otra parte en la «B» All Pie no para de ganar, esta vez tuvo que trabajar «bastante» para ganarle a EAG Aditivos y sigue en lo más alto con 15 puntos. Las Latas ganaron y siguen siendo escoltas con 13. Por otra parte en la «C», Plantería Mi Jardín goleó por 3 a 0 Río Más y es único puntero, invicto y con puntaje ideal. La Pelota No Se Mancha le ganó por 3 a 1 a La Renoleta y es escolta.

Además en la «D», estuvo la mayor goleada de la tarde, Parador 70 le metió 8 a Vecinal Centro y se puso a 2 puntos del puntero La Centraleta. Mientras que en la «E» Gremio le ganó por 7 a 1 a Esperanza Premoldeados y es puntero con 15 puntos, lo sigue Los Chimichangas que le ganaron por 4 a 2 Mafalda 2.0.

Y por último en la «F», Agencia La Ganadora le ganó por 4 a 3 a Sancarlino en un partido bárbaro. En tanto que en la «G» Barbería Manos de Tijera goleó 4 a 0 a Imperial y es único puntero de la categoría a 1 punto lo sigue Burguener Construcciones que goleó por 4 a 2 a La Contra.

Estos fueron los resultados:

CATEGORÍA A LA RAMADA NUTRICION 0 – LOS MINIONS 3

PANADERÍA EL DELEITE 3 – BIASSONI 0

PANADERÍA BRISA 2 – FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 6

CHS MECANICA 2 – NIUPI F.C. 2 CATEGORÍA B LA SCABIONETA F.C. 1 – FULL F7 1

LOS JAGUARES 1 – BARBERÍA B&R F.C. 1

EAG ADITIVOS 3 – ALL PIE F.C. 4

CONSTRUCCIONES CHAVEZ 0 – CORINTHIANS DEL NORTE 3

LA VIOLA 2 – LA TRANQUERA 1 LAS LATAS 3 – METALÚRGICA BUTTARELLI 0

CATEGORÍA C

RIO MAS 0 – PLANTERIA MI JARDIN 3

BLESS ROPA URBANA 2 – EL TORNIQUETE F.C. 5

LA RENOLETA F.C. 1 – LA PELOTA NO SE MANCHA 3

CREDIFIN EXPRESS 3 – VICTOR HUGO MUEBLES 1 CATEGORÍA D M. MECANICA. MS 2 – DEFENSA INJUSTICIA 3

VECINAL CENTRO 3 – PARADOR 70 8

LA MONADA 3 – SUPER DON OSCAR 0

ECLIPSE 0 – EL CICLON F.C. 1

CATEGORÍA E

GREMIO F.C. 7 – ESPERANZA PREMOLDEADOS 1

ESPERANZA PIEDRAS 3 – CONSTRUCCIONES PALOMEQUE 0

17 SPORT 2 – BARBERIA LA TERCERA 3

LOS CHIMICHANGAS 4 – MAFALDA 2.0 4

PROMESA F.C. 2 – LOS PIBES F.C. 4

LA PATINETA 2 – VODKA JUNIORS 2

CATEGORÍA F

CONSTRUCCIONES M&D 5 – PELADOS F.C. 2

NAPOLIS 3 – CACHIPLE F.C. 2

AGENCIA LA GANADORA 4 – SANCARLINO F.C. 2

RT FUTBOL 1 – INDIRECTO F.C. 4

ATLETICO BARRIL 3 – LOS PELAS F.C. 0