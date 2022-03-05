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La City: la tercera fecha quedó suspendida

por hernan
Las malas condiciones climáticas obligaron a la suspensión de la tercera fecha del torneo tradicional que se debía disputar en el a jornada de hoy. La misma se jugará el sábado 12 de marzo con los mismos horarios y canchas. Además se siguen inscribiendo al torneo Libre nocturno.
Toda la programación:
CANCHA 5 HORA
ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL VS LOS VERDUGOS 14 HS
MARMOLERIA GRAN MAR VS PANADERIA EL DELEITE 15 HS
METALURGICA SANTIAGO VS LOS TIGRES 16 HS
LG SENIOR VS VH MUEBLES 17 HS
LA SUB 21 VS LOS DISTINGUIDOS 18 HS
CANCHA 6 HORA
PANADERIA BRISA VS LOS PIMIENTOS 14 HS
NOTTINGHAM MIEDO VS INTER DEL GORDO ALEGRE 15 HS
LOS DEL BARRIO ATR VS BARBERIA B&R 16 HS
CACERES CONSTRUCCIONES VS PATADAS AL TOBILLO 17 HS
CEBOLLITAS VS BECCHIO AUTOMOTORES 18 HS
CANCHA 7 HORA
EL REJUNTE DE FRANCK VS LOS OILEROS 14 HS
LOS JAGUARES VS EGC CONSTRUCCIONES 15 HS
PICO Y PALA VS TODO RAPIDO 16 HS
TERCER TIEMPO VS LOS RAMONES 17 HS
NIUPI VS BARRILETE COSMICO 18 HS
CANCHA 8 HORA
LAS TUNAS VS LA VAGANCIA 14 HS
SUPER MAYO VS LOS TORITOS 15 HS
CULTURAL VS LOS DE SIEMPRE 16 HS
LA RAMADA NUTRICION VS REAL BAÑIL 17 HS
LOS MINIONS VS LOS MILLO 18 HS
CANCHA 3 HORA
CM ELECTRICIDAD VS UNIVERSIDAD SIGLO 21 14 HS
NC NEUMATICOS VS ASTON BIRRA 15 HS

 

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el próximo torneo nocturno Libre. Hay cupos limitados y por cualquier consulta: 3496 – 651426.

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