La City: la tercera fecha quedó suspendida

Las malas condiciones climáticas obligaron a la suspensión de la tercera fecha del torneo tradicional que se debía disputar en el a jornada de hoy. La misma se jugará el sábado 12 de marzo con los mismos horarios y canchas. Además se siguen inscribiendo al torneo Libre nocturno.
Toda la programación:
|CANCHA 5
|HORA
|ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL VS LOS VERDUGOS
|14 HS
|MARMOLERIA GRAN MAR VS PANADERIA EL DELEITE
|15 HS
|METALURGICA SANTIAGO VS LOS TIGRES
|16 HS
|LG SENIOR VS VH MUEBLES
|17 HS
|LA SUB 21 VS LOS DISTINGUIDOS
|18 HS
|CANCHA 6
|HORA
|PANADERIA BRISA VS LOS PIMIENTOS
|14 HS
|NOTTINGHAM MIEDO VS INTER DEL GORDO ALEGRE
|15 HS
|LOS DEL BARRIO ATR VS BARBERIA B&R
|16 HS
|CACERES CONSTRUCCIONES VS PATADAS AL TOBILLO
|17 HS
|CEBOLLITAS VS BECCHIO AUTOMOTORES
|18 HS
|CANCHA 7
|HORA
|EL REJUNTE DE FRANCK VS LOS OILEROS
|14 HS
|LOS JAGUARES VS EGC CONSTRUCCIONES
|15 HS
|PICO Y PALA VS TODO RAPIDO
|16 HS
|TERCER TIEMPO VS LOS RAMONES
|17 HS
|NIUPI VS BARRILETE COSMICO
|18 HS
|CANCHA 8
|HORA
|LAS TUNAS VS LA VAGANCIA
|14 HS
|SUPER MAYO VS LOS TORITOS
|15 HS
|CULTURAL VS LOS DE SIEMPRE
|16 HS
|LA RAMADA NUTRICION VS REAL BAÑIL
|17 HS
|LOS MINIONS VS LOS MILLO
|18 HS
|CANCHA 3
|HORA
|CM ELECTRICIDAD VS UNIVERSIDAD SIGLO 21
|14 HS
|NC NEUMATICOS VS ASTON BIRRA
|15 HS