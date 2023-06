La City: la quinta fecha comenzó con 89 goles

Este martes se puso en marcha la quinta fecha del torneo nocturno en el Complejo La City. La misma se cierra el jueves 15 de junio desde las 20 horas con 15 encuentros. La quinta comenzó con muchas sorpresas, una fue el gran triunfo de Kinesio Center sobre el Expreso Carena. Además La Escarapela bajó a La Banda de Franck. Pero Manos de Tijera igualó con Palo Cruz y manda en la «A». Por la misma Deportivo Gambeta «aplastó» a Studio Soft y es escolta.

Por otra parte El 69 sigue de racha goleadora, esta vez le metió media docena a Gusma por la «B». Por la misma terrible triunfo de Demonte sobre Mi Abuela Marta. Por otra parte en la «C», Malaria lo ganaba con un gol de Gonza Guibert aumentaba con un tiro libre «precioso» el «crack» Matías Donnet que sigue demostrando toda su calidad. Pero se durmieron y La Juve de Candiotti se lo empató.

Y por la flamante categoría la «F», llegó la mayor goleada de la jornada, Paiva le metió 9 a La Vino Tinto.

Estos son los resultados y lo que resta: A NIGHT

EXPRESO CARENA 2 – KINESIO CENTER 3

LA BANDA DE FRANCK 2 – LA ESCARAPELA 3

MANOS DE TIJERA 2 – PALO CRUZ 2

DEPORTIVO GAMBETA 7 – STUDIO SOFT 1

15 JUNIO, 2023 SANITARIOS FACHINI VS TEAM PRO 9:00 PM CANCHA 4

15 JUNIO, 2023 APUKA TUR VS PARADOR 70 9:00 PM CANCHA 3

B NIGHT

EL 69 6 – GUSMA S.A. 1

MI ABUELA MARTA 2 – DEMONTE ARQUITECTURA 3

LA FUSION 2 – LA PERRADA F.C. 2

15 JUNIO, 2023 FERRO F.C. VS HUMBOLDT F.C. 8:00 PM CANCHA 2

15 JUNIO, 2023 VICTOR HUGO MUEBLES VS HULK GYM 10:00 PM CANCHA 2

15 JUNIO, 2023 PANADERÍA BRISA VS AGENCIA LA GANADORA 10:00 PM CANCHA 3

C NIGHT

DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS 3 – DESPENSA LA LOLY 3

LA JUVE DE CANDIOTI 2 – MALARIA F.C. 2

ATLETICO CAVOUR 1 – EL MOLINO 3

15 JUNIO, 2023 LA RAMADA VS SUPER MAYO 8:00 PM CANCHA 1

15 JUNIO, 2023 EL BUEN PIQUE VS LA MAURINETA 9:00 PM CANCHA 1

15 JUNIO, 2023 ZINGUERIA OGGIER VS PLANTERIA MI JARDIN 10:00 PM CANCHA 1

D NIGHT

GYE S.R.L. 0 – ARGENTINO (SAN BERNARDO) 4

FLETES IVAN 2 – MARMOLERIA GRAN MAR 4

SACACHISPAS 4 – VECINAL CENTRO 1

GÜEMES F.C. 3 – BURBUJA 0

15 JUNIO, 2023 AGROVET VS NC NEUMATICOS 8:00 PM CANCHA 4

15 JUNIO, 2023 TATA BROWN VS LOS PIBES 8:00 PM CANCHA 3

E NIGHT

INDIRECTO F.C. 2 – BR DISEÑOS F.C. 4

15 JUNIO, 2023 FERRETERIA GULINO VS BERLIN BARBERIA 8:00 PM CANCHA 6

15 JUNIO, 2023 CORINTHIANS DEL NORTE VS VERDULERIA EL LITO 9:00 PM CANCHA 6

15 JUNIO, 2023 SYC SUBLIMADOS VS ROTI ELI 10:00 PM CANCHA 4

15 JUNIO, 2023 ALL PIE VS PILAR F.C. 10:00 PM CANCHA 6