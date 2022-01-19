Inicio NoticiasDeportes La City: la programación de esta semana se traslada para la próxima
DeportesFútbolNoticias

La City: la programación de esta semana se traslada para la próxima

por hernan
Las malas condiciones climáticas de las últimas dos jornadas obligaron a la suspensión de la segunda fecha del torneo Femenino y del Senior +35. Como así también la tercera fecha del Libre que se debía jugar esta noche y mañana. Todo se traslada para la semana próxima.

 

Así se jugará:

Martes 25 de Enero

CANCHA 2 HORA
GUAPAS VS LAS NOCHERAS 20 HS
EGC CONSTRUCCIONES VS ADEMIA FC 21 HS
22 HS
CANCHA 3 HORA
LOS SIN ESTILO VS BALBOA CUT AND CLOTHES 20 HS
GONELLA VS METALURGIA MARZOLA 21 HS
22 HS
CANCHA 4 HORA
ESPERANZA FF VS LA JUVE 20 HS
FERRETERIA SUR VS FERRO SENIORS 21 HS
22 HS

 

MIÉRCOLES 26 DE ENERO

CANCHA 1 HORA
DEPORTIVO GAMBETA VS SMART SUPLEMENTOS DEPORTIVOS 20 HS
SANITARIOS FACHINI VS PICO Y PALA 21 HS
PANADERIA EL DELEITE VS EL ABUELO VERON 22 HS
CANCHA 2 HORA
DESPENSA MARI VS MARMOLERIA GRAN MAR 20 HS
EL MOLINO VS MANOS DE TIJERA 21 HS
LOS INNOMBRABLES VS CAPRI SILLONES 22 HS
CANCHA 3 HORA
LA PELUSA VS LA BANDA DE FRANCK 20 HS
PALO CRUZ VS REAL BAÑIL 21 HS
BARBERIA B&R VS CENTRAL CORDOBA 22 HS
CANCHA 4 HORA
APC VS BARSA SUR 20 HS
LOS JAGUARES VS VILLA GUILLERMINA 21 HS
BECCHIO AUTOMOTORES VS ATLETICO CAVOUR 22 HS

 

JUEVES 27 DE ENERO

CANCHA 1 HORA
LAUXMANN REVESTIMIENTOS VS NIUPI F.C. 20 HS
PRAGA DISTRIBUIDORA VS CEBOLLITAS 21 HS
EGC CONSTRUCCIONES VS EL PAYUCA 22 HS
CANCHA 2 HORA
LA 12 VS TIENDA MURAT 20 HS
AURELIO VS LOS PIMIENTOS 21 HS
LA MANUCHO VS GOMERIA LAUTARO 22 HS
CANCHA 3 HORA
EL SPORTING VS LOS DEL BARRIO ATR 20 HS
LA PINOTECA VS UNIVERSIDAD SIGLO 21 21 HS
VH MUEBLES VS NC NEUMATICOS 22 HS
CANCHA 4 HORA
MAFALDA COPIAS VS REAL BARRIL 20 HS
CONSTRUCCIONES J VOGT VS LOS DE SIEMPRE 21 HS
PAPRIKA VS SUPER MAYO 22 HS
0
FacebookTwitterPinterestWhatsappTelegramEmail

Tambien le puede interesar

Cuándo pueden regresar al trabajo los contagiados o...

Ola de contagios: alertan que “hay muchos internados...

La temporada de verano se vive a pleno...

Falleció el empleado comunal de Cululú que había...

Almagro retornó al trabajo “para mantenerse competitivo”

Pese a las medidas, el ausentismo en la...

Perotti firmó el decreto y ya rige la...

Los 15 alimentos que más aumentaron en Santa...

Argentino de Franck comenzó la pretemporada

Se realiza la audiencia pública para debatir el...

Dejar comentario

Guardar mi nombre, email y sitioweb en este navegador para la proxima vez que comente.