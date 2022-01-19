La City: la programación de esta semana se traslada para la próxima

Las malas condiciones climáticas de las últimas dos jornadas obligaron a la suspensión de la segunda fecha del torneo Femenino y del Senior +35. Como así también la tercera fecha del Libre que se debía jugar esta noche y mañana. Todo se traslada para la semana próxima.
Así se jugará:
Martes 25 de Enero
|CANCHA 2
|HORA
|GUAPAS VS LAS NOCHERAS
|20 HS
|EGC CONSTRUCCIONES VS ADEMIA FC
|21 HS
|22 HS
|CANCHA 3
|HORA
|LOS SIN ESTILO VS BALBOA CUT AND CLOTHES
|20 HS
|GONELLA VS METALURGIA MARZOLA
|21 HS
|22 HS
|CANCHA 4
|HORA
|ESPERANZA FF VS LA JUVE
|20 HS
|FERRETERIA SUR VS FERRO SENIORS
|21 HS
|22 HS
MIÉRCOLES 26 DE ENERO
|CANCHA 1
|HORA
|DEPORTIVO GAMBETA VS SMART SUPLEMENTOS DEPORTIVOS
|20 HS
|SANITARIOS FACHINI VS PICO Y PALA
|21 HS
|PANADERIA EL DELEITE VS EL ABUELO VERON
|22 HS
|CANCHA 2
|HORA
|DESPENSA MARI VS MARMOLERIA GRAN MAR
|20 HS
|EL MOLINO VS MANOS DE TIJERA
|21 HS
|LOS INNOMBRABLES VS CAPRI SILLONES
|22 HS
|CANCHA 3
|HORA
|LA PELUSA VS LA BANDA DE FRANCK
|20 HS
|PALO CRUZ VS REAL BAÑIL
|21 HS
|BARBERIA B&R VS CENTRAL CORDOBA
|22 HS
|CANCHA 4
|HORA
|APC VS BARSA SUR
|20 HS
|LOS JAGUARES VS VILLA GUILLERMINA
|21 HS
|BECCHIO AUTOMOTORES VS ATLETICO CAVOUR
|22 HS
JUEVES 27 DE ENERO
|CANCHA 1
|HORA
|LAUXMANN REVESTIMIENTOS VS NIUPI F.C.
|20 HS
|PRAGA DISTRIBUIDORA VS CEBOLLITAS
|21 HS
|EGC CONSTRUCCIONES VS EL PAYUCA
|22 HS
|CANCHA 2
|HORA
|LA 12 VS TIENDA MURAT
|20 HS
|AURELIO VS LOS PIMIENTOS
|21 HS
|LA MANUCHO VS GOMERIA LAUTARO
|22 HS
|CANCHA 3
|HORA
|EL SPORTING VS LOS DEL BARRIO ATR
|20 HS
|LA PINOTECA VS UNIVERSIDAD SIGLO 21
|21 HS
|VH MUEBLES VS NC NEUMATICOS
|22 HS
|CANCHA 4
|HORA
|MAFALDA COPIAS VS REAL BARRIL
|20 HS
|CONSTRUCCIONES J VOGT VS LOS DE SIEMPRE
|21 HS
|PAPRIKA VS SUPER MAYO
|22 HS