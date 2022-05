La City: la fecha se trasladó para el viernes 27

La fecha que se jugaba en el día de ayer se pasó para el viernes 27 con los mismos horarios y canchas. La medida se debió para preservar el estado de las canchas. El torneo «Night» tendrá los primeros campeones. Así se jugará: A NIGHT 27 MAYO, 2022 V.H. MUEBLES VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 1

27 MAYO, 2022 CAPRI SILLONES VS NC NEUMÁTICOS 9:00 PM CANCHA 2

B NIGHT

27 MAYO, 2022 LA SCALONETA VS GOMERÍA LAUTARO 8:00 PM CANCHA 2

27 MAYO, 2022 CENTRAL CÓRDOBA VS PAPRIKA 10:00 PM CANCHA 1

27 MAYO, 2022 SUPER MAYO VS J.A. CONSTRUCCIONES 10:00 PM CANCHA 6

27 MAYO, 2022 EL ABUELO VERÓN VS ATLÉTICO CAVOUR 10:00 PM CANCHA 2

C NIGHT 27 MAYO, 2022 CASTE BEBIDAS VS EXPRESO CARENA 8:00 PM CANCHA 1

27 MAYO, 2022 TEAM PRO VS HULK GYM 9:00 PM CANCHA 5

27 MAYO, 2022 APUKA TUR VS INDIRECTO FC 9:00 PM CANCHA 6

D NIGHT

27 MAYO, 2022 ROUND UP F.C. VS VINELLI F.C. 8:00 PM CANCHA 6

27 MAYO, 2022 LA MANUCHO F.C. VS FERRO F.C. 8:00 PM CANCHA 5

27 MAYO, 2022 MAYDAY VS LOCURA22 F.C. 10:00 PM CANCHA 5