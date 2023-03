La City: la décima se juega de manera íntegra este jueves

Este miércoles comenzaba la décima del torneo nocturno «Furor Indumentaria», pero debido a la lluvia que se desató en nuestra ciudad, se decidió pasar todo para mañana jugando de manera completa la fecha.

Así se jugará la décima fecha:

A NIGHT

30 MARZO, 2023 PARIS SAN FERNÉ VS DEPORTIVO GAMBETA 9:00 PM CANCHA 4

30 MARZO, 2023 HULK GYM VS EXPRESO CARENA 9:00 PM CANCHA 3

30 MARZO, 2023 TEAM PRO VS FERRO F.C. 8:00 PM CANCHA 1

30 MARZO, 2023 APUKA TUR VS LA BANDA DE FRANCK 9:00 PM CANCHA 2

30 MARZO, 2023 LA ESCARAPELA VS PALO CRUZ 10:00 PM CANCHA 1

B NIGHT

30 MARZO, 2023 MANOS DE TIJERA VS AUTOSERVICIO EL FLACO 8:00 PM CANCHA 3

30 MARZO, 2023 CAPRI SILLONES VS VICTOR HUGO MUEBLES 8:00 PM CANCHA 4

30 MARZO, 2023 DEMONTE ARQUITECTURA VS STUDIO SOFT 9:00 PM CANCHA 5

30 MARZO, 2023 KINESIO CENTER VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 1

30 MARZO, 2023 LA PERRADA F.C. VS SUPER MAYO 10:00 PM CANCHA 4

30 MARZO, 2023 GUSMA S.A. VS PANADERÍA BRISA 10:00 PM CANCHA 2

C NIGHT

30 MARZO, 2023 DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS VS ROUND UP F.C. 8:00 PM CANCHA 2

30 MARZO, 2023 EL 69 VS GYE SRL 9:00 PM CANCHA 2

30 MARZO, 2023 ZINGUERIA OGGIER VS HUMBOLDT F.C. 8:00 PM CANCHA 2

30 MARZO, 2023 AGENCIA LA GANADORA VS INDIRECTO F.C. 8:00 PM CANCHA 4

30 MARZO, 2023 MI ABUELA MARTA VS ALVI PROYECTO 8:00 PM CANCHA 5

30 MARZO, 2023 LA RAMBLA VS LA BOTONETA 9:00 PM CANCHA 4