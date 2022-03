La City: La Banda de Franck se coronó campeón de la copa de oro

Llegó a su fin el torneo nocturno de verano en La City. La Banda de Franck se quedó con la copa de Oro y Tienda Murat fue el campeón de la copa de Plata. También se jugó la penúltima fecha del Senior +35. Además te mostramos la programación de la cuarta fecha del tradicional.

El Complejo La City se vistió de fiesta, con dos grandes finales. La primera fue el gran triunfo de Tienda Murat, en un partido bárbaro, derrotó a Panadería El Deleite por 4 a 2 y se coronó como campeón de la copa de Plata.

A su término en un partido muy cerrado, La Banda de Franck abrió el marcador a los 4 minutos con el gol de Bruno Benitez y después se dedicó a aguantar y a salir de contra. Palo Cruz intentó mucho pero no tuvo situaciones claras como para empatar. Los minutos pasaron y La Banda se sentía más cómodo, llegó el pitazo final de Gonzalo Barrios y los de Franck se coronaron como los grandes campeones de la copa de Oro.

En tanto que por el Senior +35 se enfrentaban los punteros Balboa y Ferro a una fecha del cierre del torneo. Balboa lo ganaba tranquilo pero Ferro se lo empató pero cuando el partido se moría apareció «chuchi» Cuatrín y le dio el triunfo a Balboa para quedar en la cima de la tabla en «soledad».

Sobre el cierre de la noche llegó el tiempo de la premiación donde se entregaron la copa a cada ganador y se desató el color con bengalas y gran cantidad de fuegos artificiales.

Estos fueron los resultados:

SENIOR + 35

METALURGICA MARZOLA 0 – FERRETERIA SUR 4

BALBOA CUT AND CLOTHES 3 – FERRO SENIORS 0

LIBRE:

PANADERIA EL DELEITE 2 – TIENDA MURAT 4 (COPA DE PLATA)

LA BANDA DE FRANCK 1 – PALO CRUZ 0 (COPA DE ORO)

La programación de la cuarta fecha del clásico de los sábados:

CANCHA 5

CULTURAL VS UNIVERSIDAD SIGLO 21 14 HS

PICO Y PALA VS EGC CONSTRUCCIONES 15 HS

CEBOLLITAS VS LA VAGANCIA 16 HS

CANCHA 6

LOS MINIONS VS NC NEUMATICOS 14 HS

TERCER TIEMPO VS BARRILETE COSMICO 15 HS

EL REJUNTE DE FRANCK VS LOS RAMONES 16 HS

CANCHA 7

LA RAMADA VS LOS DE SIEMPRE 14 HS

LA SUB 21 VS ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL 15 HS

MARMOLERIA GRAN MAR VS LOS VERDUGOS 16 HS

CANCHA 8

BECCHIO AUTOMOTORES VS INTER DEL GORDO ALEGRE 14 HS

LOS DEL BARRIO ATR VS LAS PATADAS AL TOBILLO 15 HS

LOS OILEROS VS TODO RAPIDO 16 HS

CANCHA 4

LG SENIOR VS LOS TIGRES 14 HS

CM ELECTRICIDAD VS LOS MILLO 15 HS

LAS TUNAS VS BABERIA B&R 16 HS