La City: jugó otra fecha del «clásico» de los sábados y este lunes se cierra el nocturno

Este sábado se disputó la sexta fecha del torneo «clásico» de todos los sábados en el Complejo La City. Además de los grandes partidos que se vieron, el fútbol no para este lunes se completa la octava fecha del torneo nocturno que había sido suspendido por las malas condiciones climáticas.

La sexta fecha del torneo «clásico» de todos los sábados comenzó con partidazos, en la «A», hay dos punteros, los «galácticos» de Furor ganaron y siguen arriba junto con Panadería El Deleite que «aplastó» a Universidad Siglo 21. Además La Ramada dio la gran sorpresa al bajar a Sub 21 y es único escolta.

Por otra parte en la «B», NC Neumáticos no para de ganar, ésta vez goleó a La Tranquera y es único puntero con puntaje ideal. Mientras que en la «C» la tabla de posiciones está que «arde», Full F7 uno de los punteros igualó con La Centraleta y ahora son punteros con Los Sin Nombres que le ganaron a La Renoleta.

Además en la «D», Todo Rápido goleó a Defensa Injusticia y es único líder con puntaje ideal. Por otra parte en Ferretería Gulino sigue de racha y también es puntero con puntaje perfecto. Y por la «E» se enfrentaban 2 de los 3 líderes, y Los Chimichangas derrotaron por la mínima a 17 Sport y ahora comparte con Gremio FC que derrotó a Vogt Construcciones y manda en la categoría.

Y por si fuera poco este lunes 17 se juega el cierre de la octava fecha del torneo nocturno con varios partidazos. Toda la programación de lo que se viene.

Estos fueron los resultados: CATEGORÍA A LOS MINIONS 3 – LOS PIMIENTOS 0

PANADERÍA BRISA 0 – FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 3

LA VAGANCIA 2 – BARBERÍA B&R F.C. 2

UNIVERSIDAD SIGLO 21 1 – PANADERÍA EL DELEITE 7

LA SUB 21 1 – LA RAMADA NUTRICION 5

NIUPI F.C. 3 – CHS MECANICA 1 CATEGORÍA B GUSMA S.A. 3 – PICO Y PALA 0

LAS LATAS 1 – LOS TIGRES 2

LA VIOLA 4 – VICTOR HUGO MUEBLES 2

CORINTHIANS DEL NORTE 2 – LOS JAGUARES 5

BIASSONI 6 – TÁCTICO 0

LA TRANQUERA 3 – NC NEUMATICOS 5 CATEGORÍA C LOS SIN NOMBRES 3 – LA RENOLETA F.C. 1

LA CENTRALETA 1 – FULL F7 1

ALL PIE F.C. 3 – CM ELECTRICIDAD 1

LA PELOTA NO SE MANCHA 6 – AVI SRL 4

LA TERMI F.C. 6 – LA SCABIONETA F.C. 7

EL TORNIQUETE F.C. 7 – SUPER DON OSCAR 3 CATEGORÍA D BLESS ROPA URBANA 4 – PIZZERIA SAN ANTONIO 1

LA BALBONETA 2 – RIO MAS 2

PLANTERIA MI JARDIN 5 – M. MECANICA. MS 3

IMPERIAL 1 – LA PUEYRRE 3

CREDIFIN EXPRESS 1 – ECLIPSE 1

ROTISERIA TODO RAPIDO 7 – DEFENSA INJUSTICIA 2 CATEGORÍA E VECINAL CENTRO 3 – PARADOR 70 3

BARBERIA LA TERCERA 2 – LA MONADA 2

MAFALDA 2.0 8 – LOS PIBES F.C. 4

PROMESA F.C. 2 – ESPERANZA PREMOLDEADOS 1

FERRETERÍA GULINO 3 – VODKA JUNIORS 0

CATEGORÍA F

LA PATINETA 4 – EL REJUNTE 2

EL SUR 2 – ESPERANZA PIEDRAS 3

VOGT CONSTRUCCIONES 0 – GREMIO F.C. 3

LOS NN F.C. 1 – INDIRECTO F.C. 3

17 SPORT 0 – LOS CHIMICHANGAS 1

Esta es la programación para el torneo nocturno:

A NIGHT

17 JULIO, 2023 TEAM PRO VS LA ESCARAPELA 9:00 PM CANCHA 3

17 JULIO, 2023 PARADOR 70 VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 6

17 JULIO, 2023 KINESIO CENTER VS STUDIO SOFT 9:00 PM CANCHA 4

17 JULIO, 2023 SANITARIOS FACHINI VS APUKA TUR 9:00 PM CANCHA 5

B NIGHT

17 JULIO, 2023 FERRO F.C. VS VICTOR HUGO MUEBLES 8:00 PM CANCHA 4

17 JULIO, 2023 PANADERÍA BRISA VS LA FUSION 10:00 PM CANCHA 3

C NIGHT

17 JULIO, 2023 LA RAMADA VS DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS 8:00 PM CANCHA 5

17 JULIO, 2023 LA JUVE DE CANDIOTI VS EL BUEN PIQUE 9:00 PM CANCHA 8

17 JULIO, 2023 ATLETICO CAVOUR VS ZINGUERIA OGGIER 10:00 PM CANCHA 8

D NIGHT

17 JULIO, 2023 RIMOR F.C. VS VECINAL CENTRO 8:00 PM CANCHA 3

17 JULIO, 2023 TATA BROWN VS AGROVET 8:00 PM CANCHA 7

17 JULIO, 2023 LOS PIBES VS ARGENTINO (SAN BERNARDO) 10:00 PM CANCHA 6

E NIGHT

17 JULIO, 2023 PILAR F.C. VS BERLIN BARBERIA 8:00 PM CANCHA 6

F NIGHT

17 JULIO, 2023 LA VAGONETA VS LA AGRONETA FCA 8:00 PM CANCHA 8

17 JULIO, 2023 LA VINO TINTO VS MINIMERCADO EL PIKKI 9:00 PM CANCHA 7

17 JULIO, 2023 PAIVA F.C. VS LA FERMANETA 10:00 PM CANCHA 7