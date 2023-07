La City: jugó la séptima del torneo «clásico» de los sábados

Con muchos goles y gran cantidad de partidos se jugó la séptima fecha del «clásico» de todos los sábados en el Complejo La City. En la misma tuvo el debut de la nueva categoría la «G» donde estuvo la mayor goleada de la jornada.

Este sábado no fue uno más para La City, porque debido a la gran demanda de equipos se agregó otra categoría. En la «A», Panadería El Deleite sigue ganando y está en lo más alto. La Ramada no le pierde pisada y ésta a un punto. En tanto que en la «B», NC Neumáticos no para de ganar y está puntero con puntaje ideal.

Después las otras categorías tuvieron varias sorpresas y grandes goleadas, pero la mayor de la tarde estuvo en la categoría debut, la «G», donde Sancarlino FC le propinó una docena y media a Arsenal FC.