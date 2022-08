La City jugó la décima fecha del «Night» en la «E»

Este martes se disputó la anteúltima fecha del torneo «Night» en la categoría «E». Ganaron los dos candidatos al título y se define el campeón este jueves 25 desde las 20 horas.

Con 5 partidos se cerró la décima fecha en la categoría «E», el puntero de Humboldt FC aplastó a Los Helvecianos y está a un paso del título. Para destacar el gol del arquero Fladung para los punteros. El escolta Carri «El Mono» también goleó y todavía sueña.

El que buscará quedarse con el segundo puesto es El 69 que goleó a Sobrero y en la última se enfrenta con Carri El Mono. El jueves se cierra el campeonato desde las 20 horas.

Así fueron los resultados

CANCHA 5

EL 69 5 – SOBRERO MUEBLES 2

LOS HELVECIANOS 0 – HUMBOLDT FC 9

CANCHA 6

FEIJO Y LOS REYES 0 – DREAM TEAM 3

ZINGUERIA OGGIER 1 – CARRI EL MONO 7

PENDEVIEJOS 0 – LA TERMI 3

POSICIONES E NIGHT

Y así se cierra el campeonato con la fecha 11 (Jueves 25 de agosto)

CANCHA 5

ASTON BIRRA FC VS SOBRERO MUEBLES 20 HS

REAL BAÑIL FC VS HUMBOLDT FC 21 HS

CANCHA 6

ZINGUERIA OGGIER VS LA TERMI 20 HS

EL 69 VS CARRI EL MONO 21 HS

PENDEVIEJOS VS DREAM TEAM 22 HS