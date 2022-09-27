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La City jugará la tercera fecha del «Seven Audiovisual»

por hernan
Se viene la tercera fecha del torneo «Seven Audiovisual» que se había suspendido por las malas condiciones climáticas la semana anterior. La misma se jugará este martes 27 y se cerrará el jueves 29 de septiembre.
Toda la programación para una fecha tremenda:
MARTES 27  DE SEPTIEMBRE

CANCHA 1
VIDRIERIA CERSU VS MAFFESONI MUEBLES 20 HS
SANITARIOS FACHINI VS EXPRESO CARENA 21 HS
EL REJUNTE VS SOBRERO MUEBLES 22 HS

CANCHA 3
XFLIGHT VS EL 69 20 HS
LA BANDA DE FRANCK VS APUKA TUR 21 HS

CANCHA 4
TEAM PRO VS VICTOR HUGO MUEBLES 20 HS
DEPORTIVO GAMBETA VS TENIENTE DAN 21 HS

CANCHA 5
DEMONTE ARQUITECTURA VS ROUND UP 20 HS
HULK GYM VS PALO CRUZ 21 HS
LA SCALONETA VS CASTE BEBIDAS 22 HS

CANCHA 2
TALLER INTEGRAL VS LIRICO 20 HS
STUDIO SOFT VS KINESIO CENTER 21 HS
LOS GLADIADORES VS HUGES FC 22 HS

 

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE

CANCHA 1
PANADERIA BRISA VS LA BOTONETA 20 HS
LA ESCARAPELA VS CAPRI SILLONES 21 HS
PARA QUE TE TRAJE VS TIENDA MURAT 22 HS

CANCHA 3
INTER DEL GORDO ALEGRE VS GUSMA SA 20 HS
SUPER MAYO VS FERRO FC 21 HS
SACACHISPAS VS LA LOLY 22 HS

CANCHA 4
AGENCIA LA GANADORA VS DEPORTIVO SANTA FE 20 HS
ASTON BIRRA VS ZINGUERIA OGGIER 21 HS
FIMACO VS RECICLADOS ESPERANZA 22 HS

CANCHA 5
LA PERRADA VS BARRANCA 20 HS
HUMBOLDT FC VS LA RAMBLA 21 HS

CANCHA 2
CERVEZA A AMADEUSS VS PARIS SAN FERNE 20 HS
INDIRECTO FC VS MANOS DE TIJERA 21 HS
MI ABUELA MARTA VS EL MOLINO 22 HS

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