La City jugará este sábado la sexta fecha del tradicional

Con 22 encuentros y desde las 14 horas se jugará la sexta fecha del torneo tradicional en La City. La misma tendrá grandes partidos y «duelos» de punteros en las distintas categorías.
Toda la programación:
CANCHA 5
LOS OILEROS VS LOS JAGUARES 14 HS
LOS DISTINGUIDOS VS PANADERIA EL DELEITE 15 HS
UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS CHS MECANICA 16 HS
CULTURAL VS CM ELECTRICIDAD 17 HS
REAL BAÑIL VS NC NEUMATICOS 18 HS
CANCHA 6
LA RAMADA NUTRICION VS LOS MILLO 14 HS
LA VAGANCIA VS PANADERIA BRISA 15 HS
LA SUB 21 VS MARMOLERIA GRAN MAR 16 HS
BARBERIA B&R VS INTER DEL GORDO ALEGRE 17 HS
LOS DE SIEMPRE VS ASTON BIRRA 18 HS
CANCHA 7
LG SENIOR VS METALURGICA SANTIAGO 14 HS
VH MUEBLES VS ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL 15 HS
NIUPI VS PICO Y PALA 16 HS
EL REJUNTE DE FRANCK VS TERCER TIEMPO 17 HS
CEBOLLITAS VS LAS PATADAS AL TOBILLO 18 HS
CANCHA 8
BECCHIO VS LOS PIMIENTOS 14 HS
LAS TUNAS VS LOS DEL BARRIO ATR 15 HS
BARRILETE COSMICO VS TODO RAPIDO 16 HS
LOS MINIONS VS SUPER MAYO 17 HS
LOS RAMONES VS EGC CONSTRUCCIONES 18 HS
CANCHA 4
CASERES CONSTRUCCIONES VS NOTHINGAM MIEDO 14 HS
LOS TIGRES VS LOS VERDUGOS 15 HS