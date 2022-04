La City jugará este sábado la sexta fecha del tradicional

Con 22 encuentros y desde las 14 horas se jugará la sexta fecha del torneo tradicional en La City. La misma tendrá grandes partidos y «duelos» de punteros en las distintas categorías.

Toda la programación:

CANCHA 5

LOS OILEROS VS LOS JAGUARES 14 HS

LOS DISTINGUIDOS VS PANADERIA EL DELEITE 15 HS

UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS CHS MECANICA 16 HS

CULTURAL VS CM ELECTRICIDAD 17 HS

REAL BAÑIL VS NC NEUMATICOS 18 HS

CANCHA 6

LA RAMADA NUTRICION VS LOS MILLO 14 HS

LA VAGANCIA VS PANADERIA BRISA 15 HS

LA SUB 21 VS MARMOLERIA GRAN MAR 16 HS

BARBERIA B&R VS INTER DEL GORDO ALEGRE 17 HS

LOS DE SIEMPRE VS ASTON BIRRA 18 HS

CANCHA 7

LG SENIOR VS METALURGICA SANTIAGO 14 HS

VH MUEBLES VS ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL 15 HS

NIUPI VS PICO Y PALA 16 HS

EL REJUNTE DE FRANCK VS TERCER TIEMPO 17 HS

CEBOLLITAS VS LAS PATADAS AL TOBILLO 18 HS

CANCHA 8

BECCHIO VS LOS PIMIENTOS 14 HS

LAS TUNAS VS LOS DEL BARRIO ATR 15 HS

BARRILETE COSMICO VS TODO RAPIDO 16 HS

LOS MINIONS VS SUPER MAYO 17 HS

LOS RAMONES VS EGC CONSTRUCCIONES 18 HS

CANCHA 4

CASERES CONSTRUCCIONES VS NOTHINGAM MIEDO 14 HS

LOS TIGRES VS LOS VERDUGOS 15 HS