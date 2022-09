La City juega su segunda fecha del torneo «The Factory»

Este sábado 10 se jugará la segunda fecha del torneo «The Factory» en el Complejo La City. La misma dará comienzo a las 14 horas y habra 32 encuentros en las 8 canchas. Toda la programación para un sábado de «fiesta».

CATEGORIA «A»

LOS JAGUARES VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 2:00 PM CANCHA 5

PANADERÍA EL DELEITE VS LOS PIMIENTOS 3:00 PM CANCHA 5

EGC CONSTRUCCIONES VS NIUPI F.C. 3:00 PM CANCHA 7

ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL VS LG SENIOR 4:00 PM CANCHA 7

BARBERÍA B&R F.C. VS LA SUB 21 4:00 PM CANCHA 5

LOS DISTINGUIDOS VS VICTOR HUGO MUEBLES 5:00 PMCANCHA 7

CATEGORIA «B»

CULTURAL VS LA RAMADA NUTRICION 2:00 PM CANCHA 8

LOS MILLO VS PICO Y PALA 2:00 PM CANCHA 6

LA ORILLA F.C. VS LOS MINIONS 3:00 PM CANCHA 8

INTER DEL GORDO ALEGRE VS LOS TIGRES 3:00 PM CANCHA 6

PANADERÍA BRISA VS LOS TUBI 4:00 PM CANCHA 6

TENIENTE DAN VS LA MANUCHO F.C. 5:00 PM CANCHA 6

CATEGORIA «C»

AGROVET F.C. VS CHS MECANICA 2:00 PM CANCHA 3

NOTTINGHAM MIEDO VS CM ELECTRICIDAD 3:00 PM CANCHA 3

LA VIOLA VS LA TRANQUERA 4:00 PM CANCHA 3

LA VAGANCIA VS UNIVERSIDAD SIGLO 21 5:00 PM CANCHA 5

EL 4 HABILITA VS CEBOLLITAS F.C. 5:00 PM CANCHA 3

CATEGORIA «D»

ALL PIE F.C. VS ALVIN PROYECTO 3:00 PM CANCHA 1

EL DESCARTE F.C. VS PANEDERIA DON JERÓNIMO 4:00 PM CANCHA 8

MANCHESTER LA CITY VS HACHAZO F.C. 4:00 PM CANCHA 1

MAFALDA COPIAS F.C. VS VERDULERÍA DON ERNESTO 5:00 PM CANCHA 1

EYE CORRALON VS LOS SIN NOMBRES 5:00 PM CANCHA 8

CATEGORIA «E»

SUPER DON OSCAR VS PIZZERIA SAN ANTONIO 2:00 PM CANCHA 1

SARA GOZA F.C. VS ARGENTINOS S.B. 2:00 PM CANCHA 2

GUSMA SA CONSTRUCTORA VS LA RENOLETA F.C. 3:00 PM CANCHA 2

LA TERMI F.C. VS LAS LATAS 4:00 PM CANCHA 2

TÁCTICO VS BLESS ROPA URBANA 5:00 PM CANCHA 2

CATEGORIA «F»

LA PUEYRRE VS EL TORNIQUETE F.C. 2:00 PM CANCHA 7

BORBOTONES VS LA PELOTA NO SE MANCHA 2:00 PMCANCHA 4

MIRADA DE ARTE VS LA SCALONETA 3:00 PM CANCHA 4

INDIRECTO F.C. VS AVI SRL 4:00 PMCANCHA 4

LA CENTRALETA VS EL SELECCIONADO 5:00 PM CANCHA 4