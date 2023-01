La City juega su segunda fecha del torneo nocturno

Este martes se pondrá en marcha la segunda fecha del torneo «Furor Indumentaria Deportiva» en el Complejo La City. La misma se cierra el día jueves 26 de enero. Además de la programación te mostramos como quedaron las distintas tablas de posiciones tras la primera jornada.

A NIGHT

24 ENERO, 2023 APUKA TUR VS EXPRESO CARENA 9:00 PM CANCHA 3

24 ENERO, 2023 TEAM PRO VS DEPORTIVO GAMBETA 9:00 PM CANCHA 7

24 ENERO, 2023 HULK GYM VS FERRO F.C. 9:00 PM CANCHA 5

24 ENERO, 2023 LA BANDA DE FRANCK VS PALO CRUZ 10:00 PM CANCHA 3

26 ENERO, 2023 TALLER INTEGRAL VS PARIS SAN FERNÉ 8:00 PM CANCHA 1

26 ENERO, 2023 LA ESCARAPELA VS LIRICO 9:00 PM CANCHA 1

B NIGHT

24 ENERO, 2023 DEMONTE ARQUITECTURA VS VICTOR HUGO MUEBLES 8:00 PM CANCHA 5

24 ENERO, 2023 STUDIO SOFT VS PANADERÍA BRISA 9:00 PM CANCHA 6

26 ENERO, 2023 MANOS DE TIJERA VS LA PERRADA F.C. 9:00 PM CANCHA 6

26 ENERO, 2023 KINESIO CENTER VS SUPER MAYO 9:00 PM CANCHA 2

26 ENERO, 2023 CAPRI F.C. VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 3

26 ENERO, 2023 GUSMA S.A. VS AUTOSERVICIO EL FLACO 10:00 PM CANCHA 2

C NIGHT 24 ENERO, 2023 INDIRECTO F.C. VS ROUND UP F.C. 8:00 PM CANCHA 8

24 ENERO, 2023 ZINGUERIA OGGIER VS EL 69 8:00 PM CANCHA 3

24 ENERO, 2023 DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS VS HUMBOLDT F.C. 8:00 PM CANCHA 7

24 ENERO, 2023 AGENCIA LA GANADORA VS ALVIN PROYECTOS 9:00 PM CANCHA 8

26 ENERO, 2023 LA RAMBLA VS CARRI «EL MONO» 8:00 PM CANCHA 2

26 ENERO, 2023 MI ABUELA MARTA VS LA BOTONETA 8:00 PM CANCHA 3 D NIGHT 24 ENERO, 2023 ATLETICO CAVOUR VS BRANCA F.C. 10:00 PM CANCHA 7

24 ENERO, 2023 NUTRIAR VS SACACHISPAS 10:00 PM CANCHA 5

26 ENERO, 2023 MAFFESONI MUEBLES VS EL MOLINO 8:00 PM CANCHA 6

26 ENERO, 2023 AGENCIA TENEFE VS EL PORVENIR 10:00 PM CANCHA 4

26 ENERO, 2023 PLANTERIA MI JARDIN VS DESPENSA LA LOLY 10:00 PM CANCHA 3 E NIGHT 24 ENERO, 2023 LOS PIBES VS ARGENTINO (SAN BERNARDO) 8:00 PM CANCHA 6

24 ENERO, 2023 NC NEUMATICOS VS REY DE GLORIA 10:00 PM CANCHA 8

26 ENERO, 2023 TU HOGAR, BAZAR Y BLANCO VS GÜEMES F.C. 8:00 PM CANCHA 4

26 ENERO, 2023 PAIVA F.C. VS CENTRAL CORDOBA 9:00 PM CANCHA 4

26 ENERO, 2023 QUE MIRAS BOBO VS MG 10:00 PM CANCHA 1 POSICIONES A NIGHT