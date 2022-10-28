La City juega otra fecha del torneo «The Factory»

Este sábado 29 de octubre se jugará la séptima fecha del torneo «The Factory» en el complejo La City. Serán 32 encuentros y todo comenzará a las 14 horas. Además te mostramos como están las distintas tablas de posiciones.
Así se jugará:
CANCHA 1
BORBOTONES VS LA PUEYRRE 14 HS
AGROVET VS CEBOLLITAS 15 HS
LA TRANQUERA VS CM ELECTRICIDAD 16 HS
CHS MECANICA VS LA VAGANCIA 17 HS
CANCHA 2
LA RAMADA NUTRICION VS LOS TUBI 14 HS
PICO Y PALA VS LA ORILLA FC 15 HS
CULTURAL VS LOS MINIONS 16 HS
LA MANUCHO VS LOS TIGRES 17 HS
CANCHA 3
MIRADA DE ARTE VS AVI SRL 14 HS
LA VIOLA VS UNIVERSIDAD SIGLO 21 15 HS
EL 4 HABILITA VS NOTTINGHAM MIEDO 16 HS
LA SCALONETA VS EL TORNIQUETE 17 HS
CANCHA 4
EYE CORRALON VS ALVIN PROYECTO 14 HS
PANADERIA DON JERONIMO VS HACHAZO FC 15 HS
LOS SIN NOMBRES VS MAFALDA COPIAS 16 HS
ALL PIE VS MANCHESTER LA CITY 17 HS
CANCHA 5
LOS DISTINGUIDOS VS BARBERIA B&R 14 HS
NIUPI FC VS VICTOR HUGO MUEBLES 15 HS
LOS JAGUARES VS ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL 16 HS
SUPER DON OSCAR VS LA RENOLETA 17 HS
CANCHA 6
ARGENTINOS SB VS LA LATAS 14 HS
EL DESCARTE VS JV PELUQUERIA Y MASAJES 15 HS
PIZZERIA SAN ANTONIO VS TACTICO 16 HS
SARA GOZA VS BLESS ROPA URBANA 17 HS
CANCHA 7
LA SUB 21 VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 14 HS
LG SENIOR VS PANADERIA EL DELEITE 15 HS
LA PELOTA NO SE MANCHA VS LA CENTRALETA 16 HS
EL SELECICONADO VS INDIRECTO FC 17 HS
CANCHA 8
PANADERIA BRISA VS TENIENTE DAN 14 HS
GUSMA SA VS LA TERMI 15 HS
EGC CONSTRUCCIONES VS LOS PIMIENTOS 16 HS
INTER DEL GORDO ALEGRE VS EL DRAGON 17 HS