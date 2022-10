La City juega este martes la fecha postergada

Con 14 encuentros, La City se pone al día, con la fecha que había sido postergada por las malas condiciones climáticas y para preservar el estado de las canchas. Hoy desde las 20 horas comienza la acción de la cuarta fecha del «Seven Audiovisual».

Así se jugará:

A NIGHT

25 OCTUBRE, 2022 SANITARIOS FACHINI VS TENIENTE DAN 9:00 PM CANCHA 7

25 OCTUBRE, 2022 LA ESCARAPELA VS APUKA TUR 9:00 PM CANCHA 5

B NIGHT

25 OCTUBRE, 2022 PARIS SAN FERNÉ VS CASTE BEBIDAS 8:00 PM CANCHA 5

25 OCTUBRE, 2022 TALLER INTEGRAL VS FERRO F.C. 9:00 PM CANCHA 4

25 OCTUBRE, 2022 SUPER MAYO VS TEAM PRO 10:00 PM CANCHA 8

C NIGHT

25 OCTUBRE, 2022 PANADERÍA BRISA VS ROUND UP F.C. 8:00 PM CANCHA 4

25 OCTUBRE, 2022 INTER DEL GORDO ALEGRE VS LA BOTONETA 8:00 PM CANCHA 6

25 OCTUBRE, 2022 MANOS DE TIJERA VS KINESIO CENTER 9:00 PM CANCHA 6

25 OCTUBRE, 2022 INDIRECTO F.C. VS GUSMA S.A. 10:00 PM CANCHA 6

D NIGHT

25 OCTUBRE, 2022 ASTON BIRRA F.C. VS MAFFESONI MUEBLES 8:00 PM CANCHA 7