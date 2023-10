La City juega esta semana la octava fecha del torneo «Night»

Este martes 3 de octubre se pondrá en marcha otra fecha más del torneo nocturno en el Complejo La City. La misma se cerrará el miércoles 4 desde las 20 horas. Te mostramos toda la programación y como están las diferentes tablas de posiciones.

Esta es la programación:

A NIGHT

3 OCTUBRE, 2023 VICTOR HUGO MUEBLES – PALO CRUZ 8:00 PM CANCHA 1

3 OCTUBRE, 2023 LA ESCARAPELA – LA BANDA DE FRANCK 9:00 PM CANCHA 1

3 OCTUBRE, 2023 EXPRESO CARENA – MANOS DE TIJERA 9:00 PM CANCHA 3

4 OCTUBRE, 2023 APUKA TUR – SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 3

4 OCTUBRE, 2023 KINESIO CENTER – HULK GYM 9:00 PM CANCHA 1

B NIGHT

3 OCTUBRE, 2023 DEMONTE ARQUITECTURA – STUDIO SOFT 9:00 PM CANCHA 5

3 OCTUBRE, 2023 EL BUEN PIQUE – EL 69 9:00 PM CANCHA 2

4 OCTUBRE, 2023 AGENCIA LA GANADORA – FERRO FOR EVER 8:00 PM CANCHA 4

4 OCTUBRE, 2023 EL MOLINO – LA RAMADA 8:00 PM CANCHA 2

4 OCTUBRE, 2023 DE ZURDA – PARADOR 70 9:00 PM CANCHA 2

C NIGHT

3 OCTUBRE, 2023 LA JUVE DE CANDIOTI VS LOS JAGUARES 8:00 PM CANCHA 2

3 OCTUBRE, 2023 MARMOLERIA GRAN MAR VS CANDILEJAS F.C. 8:00 PM CANCHA 5

3 OCTUBRE, 2023 ATLETICO CAVOUR VS MALARIA F.C. 9:00 PM CANCHA 4

3 OCTUBRE, 2023 AGROVET VS NC NEUMATICOS 9:00 PM CANCHA 7

4 OCTUBRE, 2023 PLANTERIA MI JARDIN VS DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS 9:00 PM CANCHA 4

D NIGHT