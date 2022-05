La City: juega dos fechas esta semana para cerrar la «D»

Ya con los campeones sellados en la «A», Sanitarios Fachini, en la «B» Paprika y en la «C» Expreso Carena sólo resta resolver la categoría «D» del torneo «Night». La misma se jugará el día martes 31 y jueves 2 de junio.

Toda la programación:

Martes 31 de mayo

CANCHA 1

FERRO FC VS PARIS SAN FERNÉ 20 HS

ROUND UP VS LOCURA 22 21 HS

CANCHA 2

LA MANUCHO VS MAY DAY 20 HS

LA BOTONETA VS LEO ABERTURAS 21 HS

TALLER INTEGRAL VS MERO STYLE 22 HS

Jueves 2 de junio

CANCHA 1

ROUND UP VS MAY DAY 20 HS

LA BOTONETA VS MERO STYLE 21 HS

EMPALME FC VS LOCURA 22 22 HS

CANCHA 2

LA MANUCHO VS PARIS SAN FERNÉ 20 HS

FERRO FC VS LEO ABERTURAS 21 HS