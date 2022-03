La City: hoy se juega la última del Senior+35 y la primera del Libre

Las malas condiciones climáticas obligaron a la suspensión de la fecha que se debía jugar en la jornada de ayer, la misma se disputará este miércoles 30 de octubre.

El torneo Senior +35 llega a su fin y el puntero Balboa con un empate es campeón, el otro aspirante al título es Ferro que sólo le sirve ganar y esperar que Ferretería Sur le de una mano.

Toda la programación:

Miércoles 30 de marzo

CANCHA 1

LA MANUCHO VS ROUND UP FC 20 HS

CASERES CONSTRUCCIONES VS EXPRESO CARENA 21 HS

LEO ABERTURAS VS PARIS SAN FERNE 22 HS

CANCHA 2

FERRETERIA SUR VS BALBOA CUT AND CLOTHES 20 HS

FERRO SENIORS VS GONELA 21 HS

CANCHA 3

LA BOTONERA VS VINELLI FC 20 HS

CASTE BEBIDAS VS HULK GYM 21 HS

BRASERIA DEL CENTRO VS BERLIN BARBERIA 22 HS

CANCHA 4

TALLER INTEGRAL VS LOCURA FC 22 20 HS

EL ABUELO VERON VS CENTRAL CORDOBA 21 HS

CAPRI SILLONES VS VH MUEBLES 22 HS

Jueves 31 de Marzo

CANCHA 1

EMPALME FC VS MAYDAY 20 HS

APUKA TUR VS LA ESCARAPELA 21 HS

LA BANDA DE FRANCK VS NC NEUMATICOS 22 HS

CANCHA 2

INTER DEL GORDO ALEGRE VS TEAM PRO 20 HS

MARMOLERIA GRAN MAR VS PALO CRUZ 21 HS

AURELIO VS DEPORTIVO GAMBETA 22 HS

CANCHA 3

FERRO FC VS MERO STYLE 20 HS

SMART SUPLEMENTOS VS SANITARIOS FACHINI 21 HS

LA ESCALONETA VS VERDULERIA DON ERNESTO 22 HS

CANCHA 4

APC VS JA CONSTRUCCIONES 20 HS

SUPER MAYO VS PAPRIKA 21 HS

GOMERIA LAUTARO VS ATLETICO CAVOUR 22 HS