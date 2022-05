La City: Expreso Carena se coronó campeón de la «C»

Este lunes comenzó la octava fecha del torneo «Night» en el complejo La City. Expreso Carena goleó a Team Pro y se coronó como campeón de la «C». Este martes se cierra la fecha con 12 encuentros.

Este lunes comenzó otra fecha del «Night», en la «A» sólo se jugó un encuentro, donde Palo Cruz aplastó a Smart y se aleja de la zona de descenso. Mientras que por la «B», Paprika ganó, gustó y aplastó a El Abuelo Verón y es único puntero hasta que juegue Atlético Cavour. Súper Mayo ganó sin «despeinarse» y es único escolta.

En tanto que por la «C», Expreso Carena se la jugaba con uno de los escolta Team Pro y lo pasó por arriba, con un gol de Matías (pucherito) Donnet, Pedro Huber marcó por duplicado y la destacada labor de Sertu Compagnucci que coronó con un gol llevaron al «Expreso» a consagrarse por primera vez en La City como campeón. Además Hulk Gym goleó al Inter del Gordo Alegre y es único escolta hasta que juegue Apuka que si gana logra el ascenso.

Por otra parte por la «D», Ferro le metió 9 a La Botoneta y sigue en zona de ascenso. Además por la misma Round Up F.C. goleó a Mero Style y también sueña con el ascenso.

Todos los resultados y lo que resta:

A NIGHT

SMART SUPLEMENTOS 0 – PALO CRUZ 5

17 MAYO, 2022 MARMOLERÍA GRAN MAR VS NC NEUMÁTICOS 8:00 PM CANCHA 2

17 MAYO, 2022 V.H. MUEBLES VS DEPORTIVO GAMBETA 9:00 PM CANCHA 6

17 MAYO, 2022 CAPRI SILLONES VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 5

17 MAYO, 2022 AURELIO VS LA BANDA DE FRANCK 10:00 PM CANCHA 1

B NIGHT

EL ABUELO VERÓN 1 – PAPRIKA 8

CENTRAL CÓRDOBA 2 – J.A. CONSTRUCCIONES 4

SUPER MAYO 3 – VERDULERÍA DON ERNESTO 0

APC 3 – GOMERÍA LAUTARO 0

17 MAYO, 2022 LA SCALONETA VS ATLÉTICO CAVOUR 10:00 PM CANCHA 2

C NIGHT

TEAM PRO 0 – EXPRESO CARENA 4

INTER DEL GORDO ALEGRE 1 – HULK GYM 5

17 MAYO, 2022 GONELLA F.C. VS INDIRECTO FC 8:00 PM CANCHA 1

17 MAYO, 2022 CASTE BEBIDAS VS LA ESCARAPELA 9:00 PM CANCHA 1

17 MAYO, 2022 APUKA TUR VS BERLÍN BARBERÍA 9:00 PM CANCHA 2

D NIGHT

ROUND UP F.C. 7 – MERO STYLE 2

FERRO F.C. 9 – LA BOTONETA 2

17 MAYO, 2022 TALLER INTEGRAL VS PARIS SAN FERNÉ 8:00 PM CANCHA 5

17 MAYO, 2022 LA MANUCHO F.C. VS LOCURA22 F.C. 8:00 PM CANCHA 6

17 MAYO, 2022 MAYDAY VS VINELLI F.C. 10:00 PM CANCHA 6

17 MAYO, 2022 EMPALME F.C. VS LEO ABERTURAS 10:00 PM CANCHA 5