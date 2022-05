La City: éste sábado se juega la penúltima fecha de la «C» y «D»

Con 12 encuentros se pondrá en marcha la anteúltima fecha del torneo tradicional en el Complejo La City. Además te mostramos como están las tablas de posiciones. También ya están abiertas las inscripciones para el próximo torneo.

Así se jugará:

CATEGORÍA C

HACHAZO F.C. VS LA VAGANCIA 2:00 PM CANCHA 7

BARBERÍA B&R F.C. VS BECCHIO AUTOMOTORES 3:00 PM CANCHA 8

LAS TUNAS VS PANADERÍA BRISA 3:00 PM CANCHA 7

LOS PATADAS AL TOBILLO VS NOTTINGHAM MIEDO 4:00 PM CANCHA 8

ATLÉTICO CAVOUR VS LOS PIMIENTOS 5:00 PM CANCHA 8

CEBOLLITAS F.C. VS INTER DEL GORDO ALEGRE 5:00 PMCANCHA 7

CATEGORÍA D

CULTURAL VS ASTON BIRRA 2:00 PM CANCHA 8

LA RAMADA NUTRICION VS CHS MECANICA 2:00 PM CANCHA 1

CM ELECTRICIDAD VS NC NEUMÁTICOS 3:00 PM CANCHA 1

UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS LA VIOLA 4:00 PM CANCHA 2

LOS MINIONS VS LOS PIBES 4:00 PM CANCHA 7

LOS MILLO VS EL 4 HABILITA 5:00 PM CANCHA 2

POSICIONES

CATEGORÍA C