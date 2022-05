La City: este sábado se juega la novena fecha del tradicional

Se viene otra fecha más del torneo tradicional en el complejo La City. En el día se mañana se reinauguran las canchas 1 y 2 que fueron sembradas y fertilizadas. Todo comenzará a las 13 horas y habrá 22 encuentros.

Así se jugará:

CATEGORÍA «A»

7 MAYO, 2022 LOS TIGRES VS V.H. MUEBLES 1:00 PM CANCHA 7

7 MAYO, 2022 LA SUB 21 VS PANADERÍA EL DELEITE 3:00 PM CANCHA 5

7 MAYO, 2022 LOS DISTINGUIDOS VS MARMOLERÍA “GRAN MAR” 4:00 PM CANCHA 5

7 MAYO, 2022 METALÚRGICA SANTIAGO VS ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL 4:00 PM CANCHA 8

7 MAYO, 2022 LG SENIOR VS LOS VERDUGOS 4:00 PM CANCHA 6

CATEGORÍA «B»

7 MAYO, 2022 LOS RAMONES VS LOS OILEROS 1:00 PM CANCHA 8

7 MAYO, 2022 BARRILETE CÓSMICO VS PICO Y PALA 2:00 PM CANCHA 8

7 MAYO, 2022 TERCER TIEMPO VS LOS JAGUARES 2:00 PM CANCHA 6

7 MAYO, 2022 EL REJUNTE DE FRANCK VS EGC CONSTRUCCIONES 2:00 PM CANCHA 5

7 MAYO, 2022 NIUPI F.C. VS TODO RÁPIDO 6:00 PM CANCHA 6

CATEGORÍA «C»

7 MAYO, 2022 LAS TUNAS VS INTER DEL GORDO ALEGRE 1:00 PM CANCHA 6

7 MAYO, 2022 BARBERÍA B&R F.C. VS NOTTINGHAM MIEDO 3:00 PM CANCHA 8

7 MAYO, 2022 LA VAGANCIA VS BECCHIO AUTOMOTORES 5:00 PM CANCHA 8

7 MAYO, 2022 LOS PATADAS AL TOBILLO VS LOS PIMIENTOS 5:00 PM CANCHA 5

7 MAYO, 2022 HACHAZO F.C. VS CEBOLLITAS F.C. 5:00 PM CANCHA 7

7 MAYO, 2022 LOS DEL BARRIO ATR VS PANADERÍA BRISA 6:00 PM CANCHA 5

CATEGORÍA «D»

7 MAYO, 2022 LOS MINIONS VS LA RAMADA NUTRICION 1:00 PM CANCHA 5

7 MAYO, 2022 LOS PIBES VS LA VIOLA 2:00 PM CANCHA 7

7 MAYO, 2022 CM ELECTRICIDAD VS ASTON BIRRA 3:00 PM CANCHA 6

7 MAYO, 2022 CULTURAL VS CHS MECANICA 3:00 PM CANCHA 7

7 MAYO, 2022 UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS EL 4 HABILITA 4:00 PM CANCHA 7

7 MAYO, 2022 LOS MILLO VS NC NEUMÁTICOS 5:00 PM CANCHA 6

