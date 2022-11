La City: este martes se cierra la sexta del «Seven» y la Supercopa «Teniente Dan»

Con 16 encuentros se cerrará la sexta fecha del torneo «Seven Audiovisual». Además se disputarán los dos encuentros de la «Supercopa Teniente Dan». Y el día jueves sólo se jugarán los tres encuentros de la Supercopa que será transmitida en vivo por la Radio CSC 106.5 y por los canales de Wiltel.

Así se jugará lo que resta de la sexta fecha del «Seven Audiovisual»

A NIGHT

15 NOVIEMBRE, 2022 APUKA TUR VS EXPRESO CARENA 9:00 PM CANCHA 1

15 NOVIEMBRE, 2022 HULK GYM VS LA ESCARAPELA 9:00 PM CANCHA 2

15 NOVIEMBRE, 2022 LA BANDA DE FRANCK VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 3

B NIGHT

15 NOVIEMBRE, 2022 PARIS SAN FERNÉ VS TEAM PRO 8:00 PM CANCHA 2

15 NOVIEMBRE, 2022 LIRICO VS VICTOR HUGO MUEBLES 8:00 PM CANCHA 6

15 NOVIEMBRE, 2022 FERRO F.C. VS PINTURAS NAHUEL 9:00 PM CANCHA 7

C NIGHT

15 NOVIEMBRE, 2022 GUSMA S.A. VS BARRANCA 8:00 PM CANCHA 3

15 NOVIEMBRE, 2022 INTER DEL GORDO ALEGRE VS PANADERÍA BRISA 10:00 PM CANCHA 3

15 NOVIEMBRE, 2022 INDIRECTO F.C. VS ROUND UP F.C. 10:00 PM CANCHA 5

D NIGHT

15 NOVIEMBRE, 2022 FECHA LIBRE F.C. VS ZINGUERIA OGGIER 9:00 PM CANCHA 6

15 NOVIEMBRE, 2022 XFLIGHT VS EL REJUNTE 10:00 PM CANCHA 6

E NIGHT

15 NOVIEMBRE, 2022 EL MOLINO VS SACACHISPAS 8:00 PM CANCHA 1

15 NOVIEMBRE, 2022 FIMACO VS LOS GLADIADORES 8:00 PM CANCHA 7

15 NOVIEMBRE, 2022 DEPORTIVO SANTA FE VS LA LOLY 10:00 PM CANCHA 2

15 NOVIEMBRE, 2022 AGENCIA LA GANADORA VS PARA QUE TE TRAJE 10:00 PM CANCHA 1

15 NOVIEMBRE, 2022 MI ABUELA MARTA VS RECICLADO ESPERANZA 10:00 PM CANCHA 7

Por otra parte el martes además del cierre de la sexta fecha se enfrentarán por la «Supercopa Teniente Dan» los campeones del nocturno con los del torneo de los sábados.

Así se jugará:

⚽ MARTES 15/11 A LAS 20 HS: CATEGORIA E 👉 HUMBOLDT FC vs PANADERIA DON JERONIMO

⚽ MARTES 15/11 A LAS 21 HS: CATEGORIA D 👉 LA PERRADA FC VS CHS MECANICA

Y además el jueves serán estos los encuentros por la Supercopa

⚽ JUEVES 17/11 A LAS 20 HS: CATEGORIA C 👉 PARIS SAN FERNÉ VS LA RAMADA NUTRICION

⚽ JUEVES 17/11 A LAS 21 HS: CATEGORIA B 👉 APUKA TUR VS BARBERIA B&R

⚽ JUEVES 17/11 A LAS 22 HS CATEGORIA A 👉 LA BANDA DE FRANCK VS LOS DISTINGUIDOS

Todas las finales serán transmitidas en VIVO por:

FM – Radio CSC FM 106.5

WEB – www.radiocsc.com

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

TV – Canal 8 Analógico y 23 de digital en grilla WILTEL Esperanza y Humboldt.