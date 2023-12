La City: están los finalistas de la «Copa 15 Años Teos Disco»

Este jueves se jugaron las semifinales de la «Copa 15 Años Teos Disco» en el Complejo La City. En la misma hubo 6 tremendos partidazos donde se definieron a los finalistas que buscarán la «gloria» la semana próxima.

Las definiciones de las semis fueron apasionantes, por el «bronce», Mafalda lo ganaba tranquilo 2 a 0 pero se «durmió» y los «farmacéuticos» de Borgogno se lo empataron sobre el final, fueron a los penales y Mafalda se quedó con el triunfo con la actuación sobresaliente del arquero Axel Schneider y jugará la final ante Brasería El 1 que goleó 6 a 4 a Ferro For Ever con 2 goles de Lucas Cornejo, 2 de Mati Cañete, 1 de «coque» Petrabissi y uno del «tanque» Morales.

Por otra parte por la de «plata», Manos de Tijera goleó por 6 a 4 a Parador 70 en un partidazo donde fue la gran figura Ema «el barba» Erni que marcó un póker de goles y jugará la final ante Los Power Rangers que derrotaron por 3 a 1 a Furor donde se destacó un tremendo golazo de Jona Rodríguez que engancho un par de veces para el medio y le metió una «vaselina» que nada pudo hacer el arquero de Furor.

Y por la más importante, la de «oro» La Escarapela perdía ante Dayer Sillas por 1 a 0 pero en la segunda mitad reaccionó y con goles de Mauri Ottonelli, (la gran figura de la noche), golazo de luchi Fernández y selló el triunfo un «golón» de «loli» Martin, tras una «hermosa» jugada e irá por estrella número 11. Su contrincante será El Molino que derrotó por 5 a 3 a Pollos Pipin siendo la gran sorpresa de la noche y será su primera final.

Estos fueron los resultados:

«COPA 15 AÑOS TEOS DISCO»

LA ESCARAPELA 3 – DAYER SILLAS 1 – COPA DE ORO

EL MOLINO 5 – POLLOS PIPIN 3 – COPA DE ORO

FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 1 – LOS POWER RANGERS 3 – COPA DE PLATA

MANOS DE TIJERA 6 – PARADOR 70 4 – COPA DE PLATA

BRASERIA EL 1 6 – FERRO FOR EVER 3 – COPA DE BRONCE

MAFALDA 2.0 2 (2) – FARMACIA BORBOGNO 2 (1) – COPA DE BRONCE

Los cuartos de final de la «COPA BPLAY – TENEFE» se jugará el sábado:

CANCHA 3

LOS JAGUARES VS RT FUTBOL – COPA DE ORO

LA TRANQUERA VS BIASSONI – COPA DE ORO

PROMESA F.C. VS CHS MECANICA – COPA DE ORO

CANCHA 4

BAYER DEL NORTE VS EAG ADITIVOS – COPA DE ORO

LA RAMADA VS LA VIOLA – COPA DE PLATA

PLANTERIA MI JARDIN VS BLESS ROPA URBANA – COPA DE PLATA

CANCHA 5

ECLIPSE VS BARBERIA MANOS DE TIJERA – COPA DE BRONCE

NIUPI F.C. VS INDIRECTO F.C. – COPA DE PLATA

CORINTHIANS DEL NORTE VS ALL PIE F.C. – COPA DE PLATA

CANCHA 6

FERRETERIA GULINO VS 17 SPORT – COPA DE BRONCE

LOS CHIMICHANGAS VS CACHIPLE F.C. – COPA DE BRONCE

UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS ESPERANZA PREMOLDEADOS – COPA DE BRONCE