La City: esta semana se juega la cuarta fecha del nocturno

Este lunes 18 de abril desde las 20 horas se pone en marcha la cuarta fecha del torneo F7 Nigt que se disputa en el complejo «La City». La misma se cierra el miércoles 20. Además te mostramos como quedaron las distintas tablas de posiciones.

Así se jugará:

DIVISIÓN «A»

18 ABRIL, 2022 DEPORTIVO GAMBETA VS LA BANDA DE FRANCK 9:00 PM CANCHA 3

20 ABRIL, 2022 AURELIO VS SMART SUPLEMENTOS 8:00 PM CANCHA 5

20 ABRIL, 2022 MARMOLERÍA GRAN MAR VS V.H. MUEBLES 8:00 PM CANCHA 4

20 ABRIL, 2022 SANITARIOS FACHINI VS NC NEUMÁTICOS 9:00 PM CANCHA 3

20 ABRIL, 2022 CAPRI SILLONES VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 4

DIVISIÓN «B»

18 ABRIL, 2022 APC VS SUPER MAYO 8:00 PM CANCHA 6

18 ABRIL, 2022 PAPRIKA VS ATLÉTICO CAVOUR 10:00 PM CANCHA 6

18 ABRIL, 2022 EL ABUELO VERÓN VS VERDULERÍA DON ERNESTO 10:00 PM CANCHA 3

20 ABRIL, 2022 J.A. CONSTRUCCIONES VS GOMERÍA LAUTARO 10:00 PM CANCHA 6

20 ABRIL, 2022 LA SCALONETA VS CENTRAL CÓRDOBA 10:00 PM CANCHA 3

DIVISIÓN «C»

18 ABRIL, 2022 HULK GYM VS BERLÍN BARBERÍA 9:00 PM CANCHA 6

18 ABRIL, 2022 APUKA TUR VS TEAM PRO 9:00 PM CANCHA 5

18 ABRIL, 2022 CASERES CONSTRUCCIONES VS CASTE BEBIDAS 10:00 PM CANCHA 5

20 ABRIL, 2022 EXPRESO CARENA VS BRASERÍA DEL CENTRO 9:00 PM CANCHA 5

20 ABRIL, 2022 INTER DEL GORDO ALEGRE VS LA ESCARAPELA 9:00 PM CANCHA 6

DIVISIÓN «D»

18 ABRIL, 2022 LOCURA22 F.C. VS PARIS SAN FERNÉ 8:00 PM CANCHA 3

18 ABRIL, 2022 LA BOTONETA VS ROUND UP F.C. 8:00 PM CANCHA 5

20 ABRIL, 2022 TALLER INTEGRAL VS EMPALME F.C. 8:00 PM CANCHA 6

20 ABRIL, 2022 LA MANUCHO F.C. VS MERO STYLE 8:00 PM CANCHA 3

20 ABRIL, 2022 VINELLI F.C. VS LEO ABERTURAS 10:00 PM CANCHA 4

20 ABRIL, 2022 FERRO F. C. VS MAYDAY 10:00 PM CANCHA 5

Así quedaron las distintas posiciones:

A NIGHT